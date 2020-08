F1 Passion – Giovinazzi: “Il mio sogno rimane quello di guidare la Ferrari”

Antonio Giovinazzi ha ancora quell’obiettivo personale di correre in Formula 1 con la Ferrari. Nonostante l’ingaggio di Sainz e la presenza di Leclerc, due piloti a lungo termine, il pilota italiano ha ancora qualche speranza nel suo futuro. Ma per rimanere nell’orbita giusta dovrà meritarsi ancora di più l’attuale posto che occupa nel campionato, in un’Alfa Romeo che però ha fino a oggi navigato nelle retrovie.

«Avere quel sedile l’anno prossimo sarebbe stato troppo semplice per i miei gusti», ironizza Giovinazzi in un’intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. I giorni dell’annuncio di Carlos Sainz non sono stati facili per lui, che un po’ sperava nella promozione. «Sicuramente non l’ho presa bene. Ma del resto io nella mia carriera non ho mai avuto niente di facile. Sarei stata la persona più felice del mondo, perché tutto quello che ho avuto fin qui l’ho guadagnato con tanti sacrifici. Ma so che avrò ancora possibilità, dimostrando quello che so fare in pista. Il mio sogno rimane intatto, e rimarrà sempre finché correrò».

Riguardo al calendario 2020, il pilota Alfa Romeo è felice per i tre gran premi italiani, anche se non potrà allestire la ‘tribuna Giovinazzi’. Proprio l’assenza di tifosi si sente e con il Covid è tutto più surreale: «Onestamente è tutto un po’ diverso qui, non ci sono i tifosi, non è la Silverstone che ho conosciuto l’anno scorso. E poi c’è questo tampone a cui non riesco proprio ad abituarmi, anche perché è davvero fastidioso e doverlo fare ogni cinque giorni è una rottura. Ma son tutte cose che dobbiamo prendere per come sono, l’unico modo che abbiamo per correre è questo, dobbiamo farcelo andare bene. Anche perché poi quando abbassi la visiera e sali in macchina è tutto come sempre, per fortuna».

Giovinazzi ha rotto il ghiaccio in classifica, e spesso è davanti a Kimi Raikkonen. Il lavoro duro c’è, anche se nelle retrovie. «Due punti e tanta fatica. Portarli a casa al primo GP è stato positivo. Sono importanti per me e per il team. Ma non possiamo negare che ci siano state anche tante difficoltà, soprattutto in qualifica; stiamo ancora cercando di capire il perché. Analizziamo tutto, lo scopriremo provando novità e girando. Dobbiamo farlo: partire due-tre file più avanti cambierebbe tutto, perché poi il nostro passo in gara è già molto meglio. Cercare di andare a punti quante più volte possibile è l’obiettivo. Vorrei dire sempre. Dobbiamo rimanere ottimisti. Io ho sempre portato positività al team e sono sempre migliorato, sono certo che lavorando duro ce la faremo anche quest’anno».