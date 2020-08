F1 Passion – Il GP F1-70 riassunto in 7 foto

La foto copertina è dedicata al desolato Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari è stato protagonista di un Gran Premio del 70° anniversario della F1 davvero sotto le aspettative, comunque nemmeno aiutato da una macchina che non asseconda il suo stile. L’immagine, scattata alle sue spalle, è variamente interpretabile: ma una camminata mesta e piena di riflessioni è l’ipotesi più probabile.

Max Verstappen è stato il protagonista della domenica. Conservativo al sabato, spietato durante la corsa, non ha mai mollato neppure dietro le richieste del team. La sua esultanza è quella dell’uomo che ha compiuto la grande impresa di battere le Mercedes quando nessuno se lo aspettava.

Lewis Hamilton in ginocchio prima della partenza per il movimento Black Lives Matter è ormai una vista abituale. Al suo fianco sempre il canadese Latifi. Pugno alzato verso il cielo, la sua lotta fa parte ormai del rituale pre-gara. Un simbolo reiterante che ci accompagnerà ancora per diverso tempo.

Il ritorno di Nico Hulkenberg è stato agrodolce: la felicità per essere di nuovo in griglia è pari alla delusione di non aver nemmeno stavolta raggiunto quello sfuggente podio. Qui sembra spiegare come la sua strada sia sempre in salita, almeno per quanto riguarda la Formula 1.

Esercizio di riflessi per Pierre Gasly. Importantissimo, per lui, essere pronto. Perché ormai, visto il passato, si sa che la Red Bull può prendere decisioni anche drastiche sui piloti. E lui, che alla Alpha Tauri si trova bene – pur non avendo vissuto il migliore dei weekend al GP F1-70 – non vede l’ora di riscambiarsi con Albon.

Una vista rara: Lewis Hamilton che si porta sul retrotreno della sua Mercedes per controllare la cottura delle gomme Pirelli. Normalmente salta fuori dall’auto per salire sul musetto ed esultare, mentre a Silverstone ha dovuto scontrarsi con un’evenienza a cui non era più abituato: un consumo imprevedibile degli pneumatici

Tanti grattacapi per la Racing Point, la Mercedes rosa che è sotto accusa. Lawrence Stroll ha per le mani un’auto con un grosso potenziale, pur se legalmente dubbia, e i risultati faticano ad arrivare con costanza. Stagione più complessa del previsto per la vettura rosa, non c’è dubbio