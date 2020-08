Film Stasera in Tv – Animal Kingdom – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Animal Kingdom. Produzione australiana del 2010 per la regia di David Michod con Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy Pearce, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan Stapleton, James Frecheville, Dan Wyllie, Anthony Hayes, Laura Wheelwright nei ruoli principali. Il film ha ricevuto numerosi premi e nomination e la Weaver ha avuto, per la parte, una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista. La sceneggiatura è stata ispirata dalla vera storia della famiglia Pettingill di Melbourne. Nel 1988 Trevor Pettingill, accusato dell’omicidio di due agenti di polizia di Victoria, è stato assolto grazie alle testimonianze di un cugino e all’inconsistenza dell’impianto accusatorio. La trama è basata sulle vicende della sparatoria realmente avvenuta nel 1988 a Walsh Street, nel quartiere South Yarra di Melbourne.

Animal Kingdom – Trama

Il diciassettenne Joshua Cody, rimasto orfano, va a vivere a Melbourne nella famiglia della nonna. Ben presto scoprirà che l’intero nucleo familiare è coinvolto in una guerra criminale contro la polizia locale. Quando un amico coinvolto nei giri loschi viene ucciso, disarmato, da due poliziotti, i tre fratelli decidono di organizzare una vendetta e freddano due giovani poliziotti intervenuti per un’auto sospetta. Dell’uccisione dei due agenti viene incolpato il giovane Joshua, totalmente estraneo alla vicenda, vessato e minacciato perché non riveli nulla di quanto sa. Il giovane finirà col doversi difendere.

Animal Kingdom – Trailer Video

Animal Kingdom – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Animal Kingdom

Genere: Drammatico

Durata: 1h 50m

Anno: 2010

Paese: Australia

Regia: David Michod

Cast: Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy Pearce, Luke Ford, Jacki Weaver, Sullivan Stapleton, James Frecheville, Dan Wyllie, Anthony Hayes, Laura Wheelwright

Animal Kingdom – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi martedì 11 Agosto 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film W le donne.