Formula 1 – Ross Brawn: “La Ferrari dovrebbe aiutare Vettel. Occorre un confronto”

Il rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari rischia di scivolare ben oltre gli accenni di polemica intravisti dopo il secondo appuntamento di Silverstone. Il tedesco ha apertamente criticato la strategia del Cavallino sia durante che dopo la gara. Certamente non hanno aiutato i problemi tecnici del venerdì e il testacoda dell’ex Red Bull nella prima curva del Gran Premio del 70esimo anniversario. E il team principal Mattia Binotto non ha mancato di sottolineare come proprio la partenza abbia pesantemente inciso nel 12esimo posto di Vettel sulla pista britannica.

Ross Brawn, dall’alto della sua esperienza, ha consigliato a Maranello di chiarirsi al più presto con l’ex Red Bull: “È stato un altro weekend difficile per Vettel. Quando incontravo queste situazioni nella mia carriera, mi sedevo a un tavolo con il pilota: solo noi due. E cercavo di capire quali fossero i problemi. Poi si cerca di coinvolgere le persone nella discussione, ad esempio gli ingegneri che saranno utili per migliorare le cose“, ha scritto l’ingegnere britannico nel suo editoriale sul sito della Formula 1. “È chiaro che la Ferrari in questo momento ha un pilota molto frustrato: devono trovare il modo di arrivare a fine anno per l’interesse di entrambi. Devono cercare di trasformare una sconfitta in una vittoria“.