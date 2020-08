Maria De Filippi torna in studio | Anticipazioni impreviste di Uomini e Donne

Maria De Filippi torna in studio inaspettatamente e si mostra pronta a registrare una nuova puntata di Uomini e Donne. La conduttrice decide così di tornare dalle vacanze e si mostra carica per una nuova stagione del talk show.

Durante la scorsa settimana gli autori del programma hanno ideato un nuovo modo di scegliere i tonici, lasciando l’ultima decisione proprio ai loro fan. Uomini e Donne ha così deciso di cd ad scegliere ai telespettatori due dei tre trinità che con i voti più alti potranno avere la possibilità di salire sul trono.

Nonostante il primo tronista dei quattro sia già stato scelto ed è Alessandro Bastiano, Maria De Filippi sembra pronta alla registrazione della prima puntata che prevede anche la prendendo del parterre maschile e femminile del trono over. Quando andrà in onda la prima registrazione del programma?

Maria De Filippi torna in studio

La conduttrice di Canale 5 torna a grande sorpresa in studio pronta a registrare u a nuova puntata di Uomini e Donne dopo una pausa estiva durata più di due mesi. Nonostante non ci sia ancora niente di ufficiale, le indiscrezioni su una presunta darà sembrano incalzare sempre di più su Instagram.

Maria De Filippi si sente così pronta a dare il via a una nuova edizione del programma che inizierà il 14 settembre. La nuova edizione del talk show porta così insieme alla data di inizio un nuovo modo di portare avanti i due troni classico e over unendoli nelle puntate. I tronista infatti, continueranno il loro percorso avendo dietro di loro il trono over, dando così la possibilità alla conduttrice di poter passare da un percorso all’altro in una sola registrazione. Ma quando avverrà la prima registrazione ufficiale di Uomini e Donne?

La prima registrazione avverrà il 27 agosto

Nonostante non sia ancora del tutto ufficiale la prima registrazione del talk show è prevista per il 27 agosto. Maria De Filippi si dimostra così pronta a ripartire alla grande insieme ai due opinioni d’eccellenza: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nessuno sa ancora cosa ci si aspetta dalla prima puntata del programma ma sicuramente sarà ricca di colpi di scena proprio come tutto il programma. Come sarà finita la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli?