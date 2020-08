Quali sono i segni più predisposti alla leggerezza d’animo

La leggerezza di spirito, erroneamente scambiata per superficialità o ingenuità, è, invece, una grande qualità. Ci sono segni che hanno il gusto perenne della sfida e della competizione, al punto, talvolta, da risultare cinici e con una certa predisposizione alla polemica e all’opportunismo.

La vita appare alla stregua di un ring in cui salire per difendere sempre perennemente e con i denti i loro interessi. Ci sono segni, invece, come questi che vi presentiamo, che vivono la vita con gli occhi di un fanciullo, il che non è sinonimo di scarsa intelligenza. Tutto il contrario. Sono i segni che maggiormente hanno compreso che la vita va vissuta senza drammi.

Ovviamente la prerogativa appartiene soprattutto ai segni d’aria, il cui elemento, per natura, tende a salire in alto staccandosi dalla pesantezza della terra. Ma c’è pure qualche altra sorpresa.

1)Gemelli

È il segno della leggerezza per eccellenza, spensierato e felice, talvolta persino ingenuo come un bambino. Di cui condivide lo sguardo curioso sul mondo, l’attaccamento alla vita e l’istinto giocoso che lo porta a divertirsi sempre. Anche in amore. Il risvolto della medaglia è, infatti, l’essere estremamente volatile anche nei sentimenti, con scarso senso della fedeltà e del giudizio. Ha un gruppo nutrito di amici che apprezzano la sua arte di vivere con pienezza l’esistenza. Gli si perdona quasi tutto: perché il segno è fondamentalmente buono.

2)Bilancia

È come una farfalla dotata di grazia che, con eleganza, svolazza di fiore in fiore creando e cercando armonia ed equilibrio. Detesta i conflitti e opera per la pace proprio perché non ha voglia di appesantire il suo spirito con guerre e polemiche a suo avviso prive di fondamento. La diplomazia è la sua arte. La bellezza la sua manifestazione esteriore. In questo segno tutto evoca leggerezza: la risalta cristallina con gli amici in occasione di un pranzo o una festa, la capacità di stemperare la tensione con una barzelletta o una battuta di spirito alla quale tutti ridono, il suo abito elegante di seta di chiffon impalpabile e preziosissimo.

3)Acquario

Ultimo dei segni d’aria, estremamente all’avanguardia in tutto. Originale e creativo, detesta le pesantezze delle incombenze quotidiane ma anche le lacrime e i drammi. Ama vivere sorprendendosi e sorprendendo. Cosa che, in genere, gli riesce benissimo, essendo un individuo in grado di sprigionare un grande senso dell’amicizia e dell’accoglienza. Di contro, è leggero anche in amore. Le storie serie non sono adatte al suo spirito libero. Chi lo frequenta è avvisato!

4)Leone

Un segno di fuoco tra i segni d’aria. Un fatto, però, comprensibile se si pensa alla leggerezza che il Leone manifesta sempre nei rapporti con gli altri. Una caratteristica che nei nativi del segno si manifesta con la capacità di essere sempre di ottimo umore anche nelle situazioni più drammatiche, assicurando una risata in grado di sciogliere le tensioni. Una sua battuta e la giornata volge al meglio. Anche quando non ci sarebbe poi molto da ridere. Se il carico di lavoro in ufficio si fa insostenibile, un collega leone assicurerà risate a volontà. Non per superficialità, ma per questa sua capacità di liberare energia positiva in ogni situazione.

Il segreto dei segni leggeri è proprio questo: saper vivere con il sorriso addosso e la gioia nel cuore.