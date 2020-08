Ricetta biscotti alla cannella: ingredienti, preparazione e consigli

By

Oggi vi proponiamo una ricetta molto semplice da preparare, e che necessita anche di pochissimi ingredienti, i biscotti alla cannella. Ottimi da preparare per la colazione, ma anche per la merenda, come accompagnamento per il tè o una tisana.

Biscotti alla cannella – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete circa 32 biscotti alla cannella.

Burro freddo 125 g

Farina 00 250 g

Zucchero 100 g

Uova (circa 1 piccolo) 50 g

Cannella in polvere raso 1 cucchiaino

Miele millefiori 15 g

Sale fino 1 pizzico

Biscotti alla cannella – Preparazione

Per preparare i biscotti alla cannella iniziate preparando la pasta frolla. In un mixer versate la farina, il burro freddo a pezzettini, un pizzico di sale e la cannella. Azionate brevemente le lame fino ad ottenere un composto sabbioso. Spegnete il robot è unite lo zucchero, il miele che darà la tipica nota brunata all’impasto e l’uovo leggermente battuto. Azionate nuovamente il mixer ma a velocità bassa, giusto il tempo necessario per compattare gli ingredienti.

Rovesciate quindi l’impasto sul piano da lavoro e impastate velocemente solo il tempo necessario a dare forma di un panetto. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 1 ora.

Trascorso il tempo indicato, riprendete la frolla alla cannella e adagiatela sul piano da lavoro spolverizzato leggermente con un po’ di farina, poi battetela con il matterello per restituirle calore e lavorarla più facilmente. Spolverizzate la superficie, con un pizzico di farina, e tirare l’impasto utilizzando il matterello: dovrete ottenere una sfoglia spessa circa mezzo centimetro.

Per creare una trama decorativa utilizzate poi un matterello rigato e pressate, senza troppa forza, sulla sfoglia andando prima in un senso, e nell’altro così da intersecare le righe e ottenere una scacchiera. Ora con un coppapasta del diametro di 6 cm, ricavate i primi 20 biscotti da 27 g l’uno; l’impasto avanzato andrà ricompattato velocemente e poi fatto riposare nuovamente una mezzoretta in frigorifero coperto con pellicola, così poi da stenderlo nuovamente e ricavare gli altri biscotti.

Man a mano che formate i biscotti disponeteli su una leccarda rivestita con carta forno prima di infornarli lasciateli 15 minuti a riposare in frigo altrimenti, durante la cottura, perderanno la forma. Cuocete i biscotti in forno statico preriscaldato a 190° per 20 minuti circa.

Trascorso il tempo lasciateli raffreddare completamente su una gratella, così diventeranno si raffredderanno bene e in maniera uniforme rimanendo croccanti.

Biscotti alla cannella – Consigli utili

La pasta frolla può essere preparata tranquillamente con qualche giorno d’anticipo e tenerla in frigorifero oppure congelarla per circa 1 mese.

I biscotti alla cannella invece si conservano in una scatola di latta per una decina di giorni.

Se non avete il matterello rigato non preoccupatevi, utilizzate i rebbi di una forchetta.

L’arancia si sposa benissimo con la cannella, provate ad aggiungere della scorza d’arancia grattugiata all’impasto, verranno super profumati e gustosi.