Shakhtar Donetsk – Basilea – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Shakhtar Donetsk – Basilea si affrontano stasera in campo per i quarti di finale dell’Europa League 2019/20. Da questa sfida, che si giocherà alle ore 21:00 uscirà la sfidante in semifinale dell’Inter, vittoriosa ieri contro il Bayer Leverkusen. La gara si disputa in campo neutro alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, e ovviamente a porte chiuse per le precauzioni dovute all’emergenza coronavirus in tutta Europa.

Shakhtar Donetsk – Basilea: come arrivano alla gara

Lo Shakhtar Donetsk ha terminato il proprio campionato lo scorso 19 luglio laureandosi campione d’Ucraina. Ha poi giocato due amichevoli, e la settimana scorsa ha battuto 3-0 il Wolfsburg nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con la gara di andata che si era giocata nella scorsa primavera. Il prossimo 25 Agosto giocherà la Supercoppa d’Ucraina contro la Dynamo Kiev.

Il Basilea ha invece chiuso la SuperLeague svizzera soltanto lo scorso 3 agosto, finendo al terzo posto in classifica: ripartirà dai preliminari di Europa League. La formazione rossoblu ha eliminato negli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte, vincendo anche il ritorno per 1-0, dopo il sonoro 0-3 dell’andata disputata a marzo in Germania.

Shakhtar Donetsk – Basilea: Pronostico

La partita si annuncia equilibrata anche se gli ucraini hanno maggiore capacità offensiva e realizzativa degli svizzeri. Considerata la posta in palio, c’è da aspettarsi una gara combattuta e piena di capovolgimenti di fronte. Puntiamo per l’esito finale sul Segno 1, ma a chi volesse evitare il pronostico sul risultato, consigliamo l’OVER 2.5.

Shakhtar Donetsk – Basilea: Probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Bondar, Matvienko; Stepanenko, Marcos Antônio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All.: Luis Castro.

BASILEA (4-2-3-1): Nikolic, Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Frei, Xhaka; Stocker, Campo, Pululu; Cabral. All.: Koller.

Shakhtar Donetsk – Basilea: Dove vederla in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky, in particolare sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La partita non sarà invece trasmessa in chiaro da TV8. Per gli abbonati a Sky, la partita sarà visibile anche sui dispositivi mobili grazie all’app Sky Go. Infine, Shakhtar Donetsk – Basilea sarà visibile anche per tutti gli abbonati al servizio di diretta streaming di Sky, Now TV.