Sorelle 2 – Ci sarà la seconda stagione?

Sorelle 2 potrebbe essere un’ottima risposta da parte della Rai, in seguito al successo riscosso dal primo capitolo. La fiction targata Cinzia TH Torrini ha registrato ascolti interessanti, tanto da sfiorare picchi del 34% per quanto riguarda lo share.

Sorelle 2 tuttavia non rientra nei progetti di Rai Fiction: in seguito all’ultima puntata, il direttore dell’emittente ha già annunciato di non voler proseguire con altre riprese. I fan rimarranno delusi nell’apprendere la notizia: dopo tutto Anna Valle e il resto del cast, complice una trama fra il misterioso e la commedia, hanno saputo tenere incollato il pubblico italiano.

Sorelle 2, la seconda stagione – Chiusi i battenti

Sorelle 2 non vedrà mai la luce. La decisione della Rai è molto semplice e riguarda la volontà di proporre al pubblico dei contenuti sempre freschi. Sarebbe stato semplice dare ai fan la possibilità di rivedere i protagonisti ancora una volta, ma le cose andranno in modo diverso. A distanza di due anni dalla sua conclusione, lo staff creativo non ha ancora cambiato idea. “L’attenzione al territorio nazionale diventa occasione di racconto di eccezionali realtà, come quella di Matera e della regione Basilicata“, ha detto Endemol Shine Italy all’epoca in una nota, “creando opportunità artistiche culturali ed economiche uniche grazie agli investimenti dell’industria dell’audiovisivo italiana“.

Eleonora Andreatta ha sottolineato che il merito del successo della fiction è dovuto all’intreccio, in grado di colpire il cuore dei telespettatori: “Come è già successo con Un’altra vita, la fiction con Vanessa Incontrada ambientata a Ponza, ideata dagli stessi autori, anche Sorelle non avrà un seguito. La storia si è conclusa, con la soluzione del mistero e la nuova vita dei nostri protagonisti“. Sorelle 2 non vedrà mai la luce e questo è un dato di fatto. La missione di Endemol e Rai Fiction è di proporre racconti originali che possano appassionare il pubblico. Mantenendo fede l’interesse verso la rinascita femminile. La dimostrazione è arrivata tempo dopo con Vivi e lascia vivere.