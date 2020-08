Spezia – Chievo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi in campo Spezia e Chievo per giocare la gara di ritorno delle semifinali playoff del campionato di serie B. La gara avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Il Chievo arriva in Liguria consapevole di aver un buon vantaggio, visto il risultato dell’andata vinta 2-0, ma che deve gestire in maniera intelligente in quanto in caso di 2-0 per Lo Spezia, sarebbero quest’ultimi a passare al termine dei 90 minuti, senza supplementari, in virtù della migliore classifica nella stagione.

Lo Spezia arriva a questa gara, invece, consapevole di aver sbagliato completamente approccio subendo l’iniziativa del Chievo e sicuramente proverà ad aggredire subito per ribaltare la situazione della gara di andata.

Spezia – Chievo – Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Garritano.

Spezia – Chievo – Pronostico

In questa gara lo Spezia è leggermente favorito che dovrà cercare di ribaltare la gara di andata mentre il Chievo cercherà di gestire il match. Pertanto prevediamo una gara aperta e con molti gol ci sta una combo 1x + Multigol 2-5.

Spezia – Chievo – Dove vedere la partita in tv e streaming

Spezia-Chievo, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN detentrice dei diritti televisivi della Serie B.