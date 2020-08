Spezia – Chievo – Ultime dai camp – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Alberto Picco di La Spezia per la gara di questa sera, calcio di inizio ore 21:00, tra Spezia e Chievo per sapere chi sarà la prima finalista di questi playoff del campionato di serie B.

Il Chievo arriva in Liguria consapevole di aver un buon vantaggio, visto il risultato dell’andata vinta 2-0, ma che deve gestire in maniera intelligente in quanto in caso di 2-0 per Lo Spezia, sarebbero quest’ultimi a passare al termine dei 90 minuti, senza supplementari, in virtù della migliore classifica nella stagione.

Lo Spezia arriva a questa gara, invece, consapevole di aver sbagliato completamente approccio subendo l’iniziativa del Chievo e sicuramente proverà ad aggredire subito per ribaltare la situazione della gara di andata.

Spezia – Chievo – Formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Acampora, Bartolomei, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Esposito, Obi, Segre; Vignato, Djordjevic, Ceter.