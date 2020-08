Wolverhampton – Siviglia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Wolverhampton – Siviglia stasera scendono in campo per il quarto di finale più incerto di questa edizione dell’Europa League. Da questa sfida, che si giocherà alle ore 21:00 uscirà la sfidante in semifinale del Manchester United.

Wolverhampton – Siviglia: come arrivano alla gara

Il Wolverhampton è riuscito a giocare l’andata degli ottavi prima del lock-down contro Olimpyakos in Grecia pareggiando per 1-1 e qualche giorno fa nel ritorno è riuscito ad imporsi per 1-0, grazie al rigore trasformato da Jimenez. La squadra inglese è partita dai preliminari durante i quali ha superato anche il Torino ed ha dimostrato di essere un’ottima compagine anche in Premier League. Ci tiene tantissimo a non fermarsi proprio ora ed affrontare in un derby tutto inglese il Manchester United in semifinale.

Il Siviglia ha sconfitto con merito agli ottavi la Roma in partita secca mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo con il 2-0, che poi è stato anche il risultato finale della sfida. La compagine di Lopetegui è ricca di calciatori di esperienza che sanno bene come affrontare gare del genere e in più per tradizione il Siviglia in Europa League è sempre protagonista.

Wolverhampton – Siviglia: Pronostico

Sarà una vera battaglia in campo tra due squadre che sanno attaccare ma anche difendere. Molto dipenderà da quando si sbloccherà la sfida altrimenti si potrebbe anche arrivare ai supplementari, ma noi ci fidiamo dell’esperienza degli spagnoli, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Wolverhampton – Siviglia: Probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Jimenez, Jota. All. Espirito Santo

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Carlos, Kounde, Reguilon; Fernando, Jordan, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Munir. All. Lopetegui

Wolverhampton – Siviglia: Dove vederla in tv e streaming

La gara è trasmessa in esclusiva su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per gli abbonati la partita sarà visibile anche sui dispositivi mobili grazie all’app di Sky Go.