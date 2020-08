Atalanta – PSG – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Atalanta – PSG è la partita dei quarti di finale della Champions League, che vede impegnata l’unica italiana ancora in corsa e sicuramente la meno attesa. Questa in gara unica alle ore 21:00 i bergamaschi possono scrivere un’altra pagina indelebile della loro storia.

Atalanta – PSG: come arrivano alla gara

L’Atalanta è riuscita a completare gli ottavi di finale prima del lock-down, travolgendo il Valencia, prima all’andata a San Siro (stadio scelto dagli orobici per la Champions) per 4-1 e poi in Spagna al ritorno per 3-4. Un cammino eccezionale dei ragazzi di Gasperini che avevano iniziato questa competizione nel peggior modo possibile, pagando l’inesperienza della prima volta, ma poi si sono liberati da questo peso ed hanno superato il girone e anche gli ottavi. La storia è già scritta, ma in una partita secca anche contro un avversario fortissimo come il PSG tutto può accadere.

Il PSG ha invece eliminato agli ottavi il Dortmund, riuscendo a Parigi a capovolgere la sconfitta dell’andata in Germania per 2-1 con un secco 2-0. I parigini è da tanto che cercano di arrivare fino in fondo a questa competizione e stasera faranno di tutto per accedere alle semifinali e rispettare il pronostico, ma dovranno stare attenti alla spensieratezza della squadra italiana.

Atalanta – PSG: Pronostico

La gara sembra segnata ma più volte l’Atalanta ha sovvertito il pronostico. Sicuramente non giocherà una partita di attesa ma sfiderà il quotato avversario con le armi che conosce e cioè tentando di fare gioco, ma alla lunga l’esperienza del PSG può venir fuori, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Atalanta – PSG: Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Marquinhos, Kurzawa; Herrera, Paredes, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.

Atalanta – PSG: Dove vederla il tv e streaming

Atalanta-PSG sarà visibile su Sky Sport ai canali Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go per guardare l’incontro in streaming.