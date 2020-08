Calciomercato – Affari e trattative 12 agosto – Napoli obiettivo Reguilon – Juve su De Paul – Cagliari vuole Ghoulam

Calciomercato sempre un fiume in piena in questi giorni, tantissimi gli affari e le trattative che si stanno portando avanti che riguardano tutte le squadre.

Napoli obiettivo Reguilon, può partire Lozano

Il Napoli è in cerca di rinforzi per le corsie esterne di difesa, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a trattare Sergio Reguilon, terzino del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid. Il classe ’96 gradirebbe la destinazione, mentre la strada per strapparlo ai Blancos sembra essere maggiormente in salita: la valutazione è di 20-25 milioni, il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

L’acquisto più oneroso della storia del club, prima dell’arrivo di Victor Osimhen, può già salutare Hirving Lozano. Arrivato con un quinquennale a poco meno di 40 milioni di euro dal PSV Eindhoven, più i bonus, il club partenopeo ha realizzato che non ha ripagato le attese e lo ha messo sul mercato. L’obiettivo è quello di non fare minusvalenza e per questo il Napoli non scenderà sotto ai 32 milioni di euro circa per eventuali proposte. Una potrebbe arrivare proprio dall’Everton di Carlo Ancelotti.

Juve piace De Paul

Il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo, vorrebbe un altro centrocampista tecnico per la stagione 2020/21 e avrebbe espresso apprezzamento per la mezzala dell’Udinese Rodrigo De Paul. L’argentino è valutato dall’Udinese 35 milioni di euro e ha un ingaggio da 800mila euro netti a stagione.

Cagliari su Ghoulam

Il Cagliari cerca un profilo importante sulla fascia sinistra, dopo che Luca Pellegrini ha salutato per rientrare alla Juventus. Il nome più quotato è quello di Faouzi Ghoulam in uscita dal Napoli, ma gli azzurri non hanno alcuna intenzione di darlo in prestito.

Benevento: Ufficiale Glik

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Monaco ha reso noto di aver trovato un accordo con il Benevento Calcio per la cessione di Kamil Glik. Arrivato nell’estate del 2016, il difensore centrale ha giocato 167 partite e segnato 16 gol, in maglia biancorossa.

Lazio: si chiude per David Silva e si avvicina Fares

La Lazio in questi giorni è attivissima sul mercato per accontentare il suo allenatore Simone Inzaghi. E’ ai dettagli la trattativa per l’ingaggio di David Silva, poi si proverà a chiudere Fares con la SPAL e, contemporaneamente, arriverà un attaccante, due se nel frattempo uscirà Caicedo.

Milan: via libera per Bakayoko

Il Chelsea apre alla cessione di Tiemoué Bakayoko. Il Milan nei giorni scorsi ha sondato il terreno e i blues sono disposti anche ad abbassare le pretese per il giocatore francese. Il centrocampista transalpino non rientra nei piani e può lasciare Stamford Bridge già in questa sessione di mercato. Inoltre si parla di un accordo già raggiunto tra il calciatore e la società rossonera.