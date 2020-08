Calciomercato Bologna – Il Dortmund si fa avanti per Orsolini – Mihajlovic attende rinforzi

By

Calciomercato Bologna che da qualche giorno è praticamente fermo, cosa che non piace a Sinisa Mihajlovic, il quale ha più volte chiesto i rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione. Intanto il Dortmund si è fatto avanti per Orsolini.

Dortmund tenta Orsolini

Nei prossimi giorni potrebbe riaffiorare l’interesse del Borussia Dortmund per Riccardo Orsolini. L’attaccante era già finito nei mesi scorsi nel mirino dei gialloneri di Germania, ma aveva scelto di giocarsi le proprie carte a Bologna anche in vista dell’Europeo poi posticipato. Ora l’interesse del Borussia Dortmund potrebbe tornare a fare capolino e non si sa se la risposta dell’esterno d’attacco sarà la stessa di qualche tempo fa.

Mihajlovic aspetta rinforzi

Sinisa Mihajlovic aspetta i rinforzi chiesti alla società da tempo e che al momento non sono ancora arrivati. Tanti i sondaggi, tante le trattative abbozzate ma nessun acquisto è stato ancora definito.

Lorenzo De Silvestri ad esempio, sembra sempre ad un passo dai rossoblù ma ancora non è stato trovato l’accordo definitivo per il tesseramento di un calciatore molto stimato dal tecnico.

Stesso discorso vale per i giovani come il terzino scozzese Hickey e l’attaccante Supryaga della Dinamo Kiev. Al momento tutto è fermo e la pazienza del tecnico serbo può avere le ore contate prima di esplodere.