Calciomercato Fiorentina – Non si molla Torreira – Vlahovic via solo in prestito

Calciomercato Fiorentina che oggi sta vivendo una giornata di riflessione, ma non mancano spunti d’interesse come il sempre caldo interesse per Torreira nonostante la folta concorrenza e la decisione di lasciar partire il talento Vlahovic, ma solo in prestito.

Il pressing su Torreira

La Fiorentina è in forte pressing per arrivare alla fumata bianca per Torreira. La società del presidente Rocco Commisso ha formulato una proposta importante per avere l’ex Sampdoria in prestito oneroso (a cifre molto alte) con diritto di riscatto. Trova conferma l’idea di scambio tra la Roma e l’Arsenal tra il regista di Arteta e Amadou Diawara, ma è dei viola, allo stato attuale, l’offerta più allettante per i ‘Gunners’. Torreira, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, è stato pagato nell’estate del 2018 ben 30 milioni di euro. Dalla corsa al centrocampista si è tirato fuori il Torino.

Dubbio Vlahovic

L’attuale accordo tra Vlahovic ed il club presieduto da Rocco Commisso scadrà il 30 giugno 2023, ma si è parlato tanto, finora, del prolungamento, senza però arrivare a nessuna intesa. Qualora dovesse consumarsi una separazione tra le parti, comunque, la Fiorentina opterebbe per una cessione di Vlahovic in prestito e non con altra formula.

Il calciatore interessa al Milan, che però sa benissimo che non potrà averlo a titolo definitivo, per questo la società rossonera ci sta pensando, vale davvero la pena valorizzare un calciatore e poi perderlo il prossimo anno? Si tenta di convincere Commisso ad un prestito con diritto di riscatto, ma il patron Viola non è disposto a trattare.

Milenkovic rinnova?

Il futuro di Nikola Milenkovic, centrale 22enne della Fiorentina recentemente accostato a Milan e Inter, potrebbe ancora essere colorato di viola. Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe essere infatti oggetto di rinnovo, quanto basta per trattenere il serbo e respingere eventuali sirene provenienti da altri club.