Calciomercato Napoli – La Roma si rifà sotto per Milik, accordo trovato con Reguilon

Mercato in fermento per il Napoli, che dopo una stagione travagliata, per usae un eufemismo, sembra già avere le idee piuttosto chiare per ricostruire pur senza smobilitare, la rosa in vista della prossima stagione, dopo aver deciso di dare fiducia a Gennaro Gattuso, l’allenatore che arrivato in una situazione molto complicata sotto tutti i punti di vista, è riuscito a far ritornare il sereno in riva al golfo, riportando in città la Coppa Italia, vinta ai danni della Juventus.

Ritorna la Roma su Milik

Uno dei sicuri partenti, oltre a Josè Callejon, che si è svincolato dal club azzurro, è Arek Milik, dopo la decisione di non proseguire l’avventura con il Napoli che ha già annunciato di cederlo per non farlo andare via a parametro 0 il prossimo anno, tanto che De Laurentiis ha addirittura “minacciato” di tenerlo fuori rosa qualora il calciatore polacco faccia resistenza ad una cessione. In realtà il numero 99 ha un accordo pressochè totale con la Juventus, che continua a considerarlo un profilo interessante anche dopo l’addio di Maurizio Sarri, ma la trattativa non è andata avanti sopratutto per le richieste del Napoli, che continua a chiedere 40 milioni cash, e l’unica contropartita che potrebbe interessare ai partenopei, Federico Bernardeschi, non sembra accettare di buon grado il trasferimento in azzurro.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà rende noto che anche la Roma, che ha recentemente cambiato di fatto proprietario, è ritornata molto forte sul calciatore che ha contattato più volte, per capire la disponibilità al trasferimento qualora Edin Dzeko decidesse di andare via: il Napoli continuerebbe a chiedere la solita somma ma i giallorossi potrebbero offrire una contropartita molto gradita a Gattuso, ovvero Jordan Veretout, ritenuto l’erede perfetto di Allan.

Accordo con Reguilon

Parallelamente il Napoli cerca insistentemente un terzino sinistro, e sembra averlo trovato in Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ma attualmente al Siviglia, ancora in corsa per l’Europa League: secondo Sky il club azzurro avrebbe formalmente trovato un accordo con il calciatore iberico, adesso resta da convincere i madrileni. Tutto probabilmente è rimandato di qualche giorno.