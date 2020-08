Calciomercato Roma – Si punta al nuovo ds e nuove trattative in corso

Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona ma di fatto l’uomo mercato dei catalani insieme ad Abidal, potrebbe essere il candidato prescelto da Friedkin per il ruolo di direttore sportivo giallorosso sempre alla ricerca di un direttore sportivo di spessore.

Ha lavorato in diversi club della Liga e anche al Tottenham con Pochettino nella stagione 2014/15, che confermerebbe le voci che porterebbero il tecnico argentino sulla panchina giallorossa al posto di Fonseca.

Trattative di mercato

Pau Lopez, non esaltante nelle ultime prestazioni, potrebbe essere ceduto qualora arrivasse una offerta importante, almeno 22-23 milioni di euro.

Il portiere spagnolo ha mercato in Germania, dove Bayer Leverkusen e Hertha Berlino sono alla ricerca di un nuovo portiere.

Per sopperire all’eventuale cessione di Pau Lopez i giallorossi punterebbero Alessio Cragno del Cagliari.

I sardi però non lo cederanno a meno di un’offerta importante che la Roma abbasserebbe con una contropartita tecnica come Olsen, Juan Jesus e Riccardi, figure che piacciono a mister Di Francesco.

I giallorossi cercano anche il vice Dzeko per la prossima stagione, ruolo che ad oggi è stato svolto da Nikola Kalinic che la Roma non intende riscattare dall’Atletico Madrid, sia per l’ingaggio che per il prezzo del cartellino (9 milioni di euro).

Si segue con interesse, comunque, giovani attaccanti come Joshua King del Bournemouth, Nahuel Bustos del Talleres e Dusan Vlahovic della Fiorentina.