F1 News – Caso Racing Point: Williams e McLaren fanno un passo indietro. Renault e Ferrari restano sole

La Ferrari, insieme alla Renault, ha deciso di fare appello contro la sentenza della Federazione sulla Racing Point (tolti 15 punti e 400mila euro di multa). La decisione passa ora alla Corte di Appello di Parigi. Intanto McLaren e Williams hanno scelto di fare un passo indietro e non seguiranno la scuderia di Maranello e il team francese nella battaglia legale.

La guerra contro Racing Point va avanti. La Ferrari si è presa infatti tutte le 96 ore a disposizione da regolamento e ha deciso di fare appello contro la sentenza della Federazione, che ha multato il team britannico di 400 mila euro, togliendogli anche 15 punti. La sentenza è stata giudicata da molti troppo timida. L’intenzione Ferrari è chiarire insieme alla Federazione la situazione delle macchine clone e il coinvolgimento di Mercedes nella situazione Racing Point. La decisione ora passa alla corte di Appello di Parigi. Il fronte con Renault rimane compatto: anche la scuderia francese ha scelto di andare avanti nell’appello insieme a Ferrari. La Williams ha invece deciso, come McLaren, di non proseguire, in quanto si è detta già soddisfatta che la Federazione stia lavorando in chiave 2021 per evitare quello che è successo con Racing Point quest’anno e le auto clone. Da non dimenticare, comunque, che sia McLaren che Williams dal 2021 (Williams da anni) saranno motorizzate Mercedes, quindi il ruolo di mediazione di Toto Wolff domenica è stato comunque importante