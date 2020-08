F1 News – Ricciardo: “Montmelò circuito familiare ma la qualifica sarà fondamentale”

Sentimenti contrastanti al termine del doppio impegno di Silverstone in casa Renault. Al quarto posto conquistato da Ricciardo nel GP di Gran Bretagna è seguito l’ottavo di Ocon nel GP del 70° Anniversario, con l’australiano condizionato da un testacoda mentre era in lotta per un piazzamento in Top-10.

Tra pochi giorni, però, si torna subito in pista per il Gran Premio di Spagna a Barcellona, con una nuova opportunità per emergere da un pacchetto di mischia sempre più compatto alle spalle di Mercedes e Red Bull.

Daniel Ricciardo: “È probabilmente il circuito più familiare per tutti noi con tutti i test che facciamo lì. Penso che sarà interessante andarci adesso, ad agosto, quando farà molto più caldo che a febbraio o addirittura a maggio, quando di solito corriamo. In inverno abbiamo svolto dei test decenti, ma la macchina è cambiata un po’ da allora, quindi non vedo l’ora di provarla. Di solito non è la più entusiasmante delle gare per i sorpassi, perché è un circuito ad alta velocità ed è abbastanza difficile seguire la macchina davanti. Penso che se riusciremo a qualificarci bene, non c’è motivo per non avere un risultato importante”.

Esteban Ocon: “Barcellona è un po’ come la casa della Formula 1, con tutti i test che si fanno d’inverno. È una pista dove ho ottenuto il mio miglior risultato in Formula 1, che mi piace molto e dove ho sempre fatto bene nella mia carriera, anche nelle formule minori. Non vedo l’ora di essere in macchina per puntare a un risultato solido”.