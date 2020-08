Film Stasera in Tv – Parigi a tutti i costi – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Parigi a tutti i costi. Produzione francese del 2013 per la regia di Reem Kherici con la stessa nel ruolo principale di Maya, protagonista della pellicola, e con Tarek Boudali, Ce’cile Cassel, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet, Stéphane Rousseau, Salim Kechiouche, Nadia Kounda tra gli altri del cast. Il film presenta pressoché tutta la compagnia della cosiddetta La Bande à Fifi, un gruppo comico capitanato da Philippe Lacheau (Fifi), che in seguito ha girato insieme altre commedie di successo come Babysitting. Il film è il racconto dell’incontro e scontro tra due culture tanto diverse ma spesso vicine come quella francese e marocchina, nonché uno spaccato non drammatico delle difficoltà che possono attraversare in tutta Europa alcune comunità per problemi burocratici legati al permesso di soggiorno.

Parigi a tutti i costi – Trama

Maya è una bella e giovane stilista di origine marocchina, che vive a Parigi da 20 anni. Maya sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora quando, in seguito a un semplice controllo da parte della polizia, emerge che il suo permesso di soggiorno è scaduto. Nel giro di 24 ore viene quindi espulsa e rimpatriata in Marocco. Tra pregiudizi e tradizioni culturali a cui non è più abituata il ritorno a casa sarà per lei difficile e traumatico, e Maya farà di tutto per tornare in Francia…

Parigi a tutti i costi – Trailer Video

Parigi a tutti i costi – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Paris a’ tout prix

Genere: Commedia

Durata: 1h 35m

Anno: 2013

Paese: Francia

Regia: Reem Kherici

Cast: Reem Kherici, Tarek Boudali, Ce’cile Cassel, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet, Stéphane Rousseau, Salim Kechiouche, Nadia Kounda, Mohamed Bastaoui, Jose’phine Drai, Fatima Naji, Pom Klementieff, Sybil Buck, FranÇois-Xavier Demaison

Parigi a tutti i costi – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi mercoledì 12 Agosto 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Luna di miele in tre.