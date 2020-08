F1 Passion – Mika Salo: “Raikkonen potrebbe smettere a dine stagione”

Kimi Räikkönen potrebbe avere pochi altri giri da aggiungere a quelli che già definiscono un record – 16.845 giri in gara in Formula 1, superato Michael Schumacher. Iceman ha un contratto in scadenza a fine stagione con l’Alfa Romeo e difficilmente si arriverà a un rinnovo. Lo crede anche il suo connazionale Mika Salo, che come lui ha corso in Ferrari – in sostituzione proprio di Schumacher, nel 1999: “La situazione mi sembra molto preoccupante. La macchina non va bene, le prestazioni dell’Alfa Romeo stanno inoltre risentendo dei problemi al motore Ferrari. Non mi sembra che Räikkönen sia molto motivato“, ha riferito il finlandese al quotidiano Ilta-Sanomat.

Räikkönen nel 2020 compirà 41 anni e soprattutto al sabato viene regolarmente battuto dal compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Recupera poi in gara grazie anche a una magistrale gestione delle gomme figlia della sua grande esperienza in Formula 1. Ma questo non può bastare né al finlandese né all’Alfa Romeo: il buon passo mostrato alla domenica è inutile se si occupano le ultime caselle della griglia al sabato. Da qui qualche voce sul futuro dell’ex ferrarista ha suggerito un suo addio a stagione in corso. Salo però non crede a questa ipotesi: “Se sei un professionista, di sicuro non interrompi una stagione a metà. Tuttavia, credo che a fine anno Kimi dirà basta“. Alcuni pensano che la Ferrari promuova Mick Schumacher, ma Salo pensa che un’opzione migliore potrebbe essere un’altra carta della Academy: “Shwartzman ha avuto alcune brutte gare ultimamente, ma spero che l’Alfa Romeo lo prenda. È uno dei piloti della SMP Racing. Lo alleno da quando aveva 13 anni e continuerò ad allenarlo“.