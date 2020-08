Milan News – Calciomercato: visite e firma per Roback. Si insiste per Bakayoko

Milan News – Calciomercato: è il giorno della firma con il Milan per il giovane svedese Emil Roback, attaccante classe 2003 prelevato dall’Hammarby di Ibrahimovic. Una operazione in chiave futura che fa comunque comprendere come la dirigenza non sia ferma in queste ore sul mercato. Sul fronte centrocampo si insiste con il Chelsea per trovare la formula giusta per il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko.

Milan News – Calciomercato: visite mediche e firma per Roback. Si insiste per Bakayoko

Ha svolto stamattina le visite mediche presso La Madonnina l’attaccante svedese classe 2003 Emil Roback. Il giocatore, acquisito per rinforzare la Primavera, arriva dall’Hammarby, il club del quale Zlatan Ibrahimovic possiede alcune quote. Il ragazzo ha superato le visite mediche e si avvia in queste ore all’idoneità sportiva: nel pomeriggio o nella serata di oggi arriveranno le firme sul suo nuovo contratto, e poi tornerà in Svezia ad ultimare le vacanze prima dell’effettivo trasferimento, che arriverà il prossimo 1 settembre alla riapertura ufficiale del mercato. Secondo quanto filtrato dalla Svezia, Roback era già da tempo nel mirino di Geoffrey Moncada, dirigente rossonero, che lo aveva adocchiato tempo fa.

Nel frattempo il Milan non si ferma nella trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko. Incassato il gradimento del centrocampista per il suo ritorno in maglia rossonera, c’è da trovare la formula giusta per convincere il Chelsea a cedere il suo cartellino, valutato più di 20 milioni di Euro soltanto ieri. Le notizie che si rincorrono oggi parlano di una proposta di prestito oneroso a circa 3.5 milioni di Euro con un diritto di riscatto anche superiore al suo valore di mercato, intorno ai 35 milioni di Euro. Una richiesta che il Milan non sarebbe pronto a soddisfare per quanto riguarda il conguaglio nella prossima stagione, perché vedrebbe evaporare buona parte degli eventuali introiti della qualificazione Champions in un solo acquisto.