Oroscopo Branko – domani giovedì 13 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 13 agosto 2020. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana e ci dirigiamo, piano piano, verso il weekend di Ferragosto. Quali segni, fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, saranno favoriti nelle prossime ore? se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani giovedì 13 agosto 2020: Leone

Come racconta l’oroscopo di Branko domani potrebbe nascere un flirt estivo. Con lo zampino di Marte sarà facile provare attrazione per qualcuno! Se, però, la persona ti piace davvero, dovresti cercare di approfondire la conoscenza. Venere in Cancro ti sprona a tornare più serio.

Previsioni Branko domani giovedì 13 agosto 2020: Vergine

Domani e venerdì dovrai avere molta prudenza, perché saranno due giornate un po’ complicate. Dopodiché, per fortuna, ti aspetterà un Ferragosto ricco di emozioni. Nelle prossime 24 ore qualcuno sarà impegnato in questioni di carattere pratico, come delle spartizioni.

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Bilancia

In base all’oroscopo di Branko domani sarà la giornata ideale per cercare alleati. Mercurio, il pianeta degli affari, è nel segno del Leone e sostiene, soprattutto, le collaborazioni sul lavoro: sfruttalo al meglio!

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai assorbito da questioni pratiche, come la gestione di soldi in comune. Poi, potrai cominciare a pensare al weekend di Ferragosto: perché non organizzare una sorpresa alla tua dolce metà?