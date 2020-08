Oroscopo Branko – domani giovedì 13 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 13 agosto 2020. La prima metà della settimana è scivolata via e ci avviciniamo, sempre di più, a l weekend di Ferragosto. Nel frattempo, scopriamo quali sorprese riserveranno gli astri a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per questo giovedì. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 13 agosto 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti fare i conti con alcune provocazioni a cui sarà difficile resistere. Con stelle come queste, qualcuno potrà trovare l’amore nei prossimi giorni oppure avere voglia di trasformare una semplice conoscenza in qualcosa di più!

Previsioni Branko domani giovedì 13 agosto 2020: Capricorno

Domani sarai un po’ sottotono, forse avrai perfino voglia di trascorrere la giornata per i fatti tuoi. Dovrai fare molta attenzione, perché il tuo malumore, quasi sempre, appare piuttosto evidente a tutti!

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Acquario

Come racconta l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata particolarmente promettente in amore. Avrai tre alleati di tutto rispetto a tifare per te: una Venere in Cancro che si fa più sensibile, l’energetico Marte e un Mercurio pieno di passione.

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Pesci

Stando all’oroscopo di Branko domani dovrai avere molta prudenza, perché questa Luna in aspetto contrario potrebbe procurare qualche fastidio. Forse un diverbio con un parente particolarmente nervoso o un contrattempo in famiglia, fatto sta che dovrai munirti di pazienza per affrontare le prossime 24 ore.