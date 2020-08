Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 13 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 13 agosto 2020. Abbiamo superato la boa anche questa settimana e ci dirigiamo, lentamente, al weekend di Ferragosto. Nel frattempo, scopriamo come sarà questo giovedì per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione. Nervosismo alle stelle per il Leone, la Vergine sarà un po’ sottotono. La Bilancia ritroverà più fiducia nel futuro, mentre lo Scorpione si prepara a vivere un Ferragosto davvero speciale! Di seguito, più nel dettaglio, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 13 agosto 2020: Leone

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani sarai parecchio nervoso e irritato. Dovrai affrontare un problema di lavoro, forse legale, oppure ti hanno messo con le spalle al muro di fronte a un cambiamento che non ti piace. Per fortuna il Sole e Mercurio hanno iniziato un transito favorevole che potrebbe aiutarti proprio nella vita pratica e lavorativa, ma non ti dimenticare dei sentimenti! Questo giovedì sarà una giornata molto buona per quel che riguarda l’amore.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 13 agosto 2020: Vergine

Domani e venerdì saranno due giornate piuttosto sottotono e ti converrà fare il minimo indispensabile e nulla di più. Non avrai particolari problemi, ma potresti accusare un po’ di stanchezza e faticare a portare a termine tutti gli impegni.

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani ci sarà la Luna in ottimo aspetto, il Sole e Mercurio a favore: ritroverai più fiducia nel futuro e sentirai meno ansia. Nei prossimi giorni, e comunque entro agosto, potrai avere maggiore chiarezza sul tuo destino lavorativo. Forse non andrà tutto come avresti voluto e anche in amore c’è sempre chi è pronto a puntare il dito contro di te!

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Scorpione

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox il prossimo fine settimana ti regalerà delle emozioni molto belle! Le stelle favoriranno soprattutto gli incontri, ma anche le coppie vivranno momenti speciali. Occhio alle idee, alle intuizioni che arriveranno, perché potrebbero rivelarsi importanti!