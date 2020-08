Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 13 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 13 agosto 2020. La prima metà della settimana è già volata e ora ci prepariamo a vivere un Ferragosto da favola! Nel frattempo, scopriamo come sarà questo giovedì per gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Il Sagittario sarà frastornato e un po’ contrariato, il Capricorno si sentirà piuttosto cupo e pensieroso. Una bella dose di creatività in più per l’Acquario, mentre i Pesci vivranno un contrattempo spiacevole. Ecco, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 13 agosto 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai frastornato e anche un po’ irritato. Forse hai avuto un piccolo malessere mercoledì, causato da una circostanza esterna. Dovresti farti scivolare le cose addosso! In casa c’è qualcuno che ti accusa ingiustamente e peggiora il tuo malessere!

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 13 agosto 2020: Capricorno

Domani potresti sentirti un po’ cupo, ancora immerso nei tuoi pensieri. Cerca di passare il Ferragosto in maniera più tranquilla, facendoti scivolare addosso i problemi, le situazioni poco chiare. In questi giorni hai un chiodo fisso, una difficoltà in amore o sul lavoro che non ti concede tregua. Ci sono continui rallentamenti e contrasti che ti turbano: forse dovresti solamente lasciare correre e non incaponirti, perché tutto questo non dipende da te!

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Acquario

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì la Luna in ottimo aspetto esalterà la tua creatività. E per te che sai aggrapparti all’immaginazione, alla tua enorme fantasia nei momenti più complicati, sarà di grande aiuto ora. Dovresti, però, sforzarti di restare con i piedi per terra, specialmente se vorrai portare avanti un progetto economico oppure se stai vivendo qualche contrasto in amore.

Oroscopo domani giovedì 13 agosto 2020: Pesci

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in opposizione e, se non ti metterà di cattivo umore, comunque potrebbe procurare qualche contrattempo spiacevole, un problema sul lavoro o un piccolo disturbo personale. Fai molta attenzione! Meno male che il weekend di Ferragosto sarà decisamente migliore. Chi ha appena iniziato una relazione pure si è invaghito di qualcuno, magari un Toro, un Cancro, uno Scorpione o un Pesci, dovrebbe puntare proprio su sabato e domenica prossimi e organizzare qualcosa di speciale.