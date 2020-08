Ricetta roast beef in crosta di sale: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo un secondo piatto molto semplice da preparare, si può realizzare in anticipo e poi scaldarlo quando arrivano i vostri ospiti. La ricetta di oggi è il roast beef in crosta di sale, un piatto tipico della cucina anglosassone. Cuocendo la carne in questo modo verrà molto succosa, per niente dura, rosa internamente al punto giusto, insomma piacerà a tutti, provate a farlo.

Roast beef in crosta di sale – Ingredienti

Manzo (taglio per roast-beef) 650 g

Sale grosso 2 kg

Rosmarino 5 g

Alloro 5 g

Timo 5 g

Acqua 30 g

Roast beef in crosta di sale – Preparazione

Per preparare il roast beef in crosta di sale iniziate lavando ed asciugando le erbe aromatiche. Procedete tritando finemente rosmarino, alloro e timo. Dopodiché tagliate il grasso in eccesso dalla carne di manzo. A seconda della carne scelta potrete legarlo per dargli una forma più compatta o lasciarlo come lo avete acquistato se il pezzo è già sufficientemente compatto.

Massaggiate la carne con il trito di erbe aromatiche, strofinandole leggermente su tutta la superficie e facendo in modo che aderiscano bene su tutti i lati. Prendete ora una teglia da forno con i bordi alti e più larga rispetto al taglio della carne di 2 cm per lato: versatevi uno strato di sale di circa 2 cm sul fondo. Adagiate ora il roast beef sulla teglia e ricopritelo uniformemente con il sale, creando uno strato di circa 2 cm di sale per lato, una sorta di involucro. E’ fondamentale utilizzare il sale grosso, poiché quello fino in cottura verrebbe assorbito eccessivamente dalla carne.

Inumidite con l’acqua la superficie della crosta di sale in modo che questa si possa maggiormente indurire in cottura. Infine infornate in forno statico preriscaldato a 200°C per 25 minuti. Il forno non andrà aperto fino a cottura ultimata per evitare che la temperatura si abbassi impedendo una cottura ottimale. Trascorso il tempo, estraete la teglia dal forno e lasciate riposare 10 minuti a temperatura ambiente. Dopodiché aiutandovi con dei cucchiai o un coltello se la crosta è divenuta molto dura, rimuovete il sale grosso raschiandolo con delicatezza. Eliminate tutto il sale di copertura poco alla volta.

Prendete poi il roast beef e disponetelo su un tagliare, eliminando se necessario il sale grosso in eccesso. Quindi affettatelo delicatamente con un coltello dalla lama affilata o se preferite fettine più sottili con l’affettatrice: all’interno dovrà risultare rosea. Se preferite una carne non troppo cruda, prolungate di 5 minuti la cottura, sempre in base al peso della carne che scegliete. Ora il vostro roast beef in crosta di sale può essere impiattato e gustato.

Roast beef in crosta di sale – Consigli utili

Si consiglia di consumare il roast beef in crosta di sale appena pronto. Nel caso vi avanzasse potete conservarlo in frigorifero per 2-3 giorni.

Il segreto di un roast beef in crosta di sale perfetto risiede nella cottura: ogni 500 g di carne si consiglia una cottura in forno statico a 200°C per 20 minuti.