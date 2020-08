Vittoria Schisano – Tutto su di lei – Età, presunti ex e fidanzato

Vittoria Schisano è un volto noto del piccolo schermo, anche se per lo più è conosciuta per il suo vissuto privato e non per la carriera di attrice. Protagonista di #CR4 – La Repubblica delle Donne, non ha mai nascosto la sua passata natura di transgender.

Vittoria Schisano ha anche sottolineato più volte di sentire un forte desiderio di maternità. Una pratica resa possibile dalla decisione di congelare il seme per progettare un domani di diventare madre grazie a una surrogata.

Vittoria Schisano – Età, presunti ex e fidanzato

Vittoria Schisano nasce a Pomigliano d’Arco l’11 novembre dell’83. Sarebbe facile a questo punto dire il precedente nome anagrafico, più che noto e sempre menzionato negli articoli che parlano di lei. Ancora oggi. Vogliamo andare invece contro la corrente che la vuole transgender per tutta la vita, nonostante il suo essere donna da sempre e secondo la legge da alcuni anni. “Oggi penso a lui come a un vecchio amico“, ha detto a Vanity Fair, “un fratello che sta chissà dove. Mi fa una gran tenerezza, ma più tristezza. Durante un trasloco, ho buttato tutte le sue cose. Non ho più neanche una sua foto“. Ritornando alla sua carriera, inizia a studiare recitazione nel ’98 a Roma e recita per diverso tempo in teatro. Debutta sul piccolo schermo nel 2005 grazie a Mio figlio e quattro anni dopo vince il premio come Miglior Esordiente.

Il debutto al cinema avviene invece nel 2012 grazie al film Canepazzo di David Petrucci. Nello stesso anno la troviamo anche in Tutto tutto niente niente di Giulio Manfredonia e nel 2013 in Outing – Fidanzati per sbaglio di Matteo Vicino e in Take Five di Guido Lombardi. La vita privata di Vittoria Schisano è finita spesso sotto ai riflettori. Secondo alcune voci di corridoio avrebbe avuto un flirt con Alessandro Cecchi Paone, ma non è mai stato confermato dai due diretti interessati. L’attrice invece ha rivelato di aver avuto una storia con un calciatore della Juventus e con Fabrizio Vannucci. Quest’ultimo le ha persino chiesto la sua mano a Domenica Live, ma il progetto non è mai andato in porto. Secondo le ultime notizie, Vittoria dovrebbe avere una relazione con un imprenditoredi nome Donato.