Calciomercato – Affari e trattative 13 agosto – Juve su Raul Jimenez – Napoli ultimo assalto a Boga – Roma vuole Cragno

Il calciomercato vive di scelte, idee e sogni, che nel giro di poche ore possono cambiare. Gli affari e le trattative in corso sono spesso estenuanti o imprevedibili.

La Juve sempre a caccia di una prima punta: ora l’idea è Raul Jimenez

Prosegue le caccia della Juventus ad un punta. Sono diversi i nomi sul taccuino del ds Paratici in vista della prossima stagione per affidare ad Andrea Pirlo un giocatore al fianco di Cristiano Ronaldo. E’ ritornato di moda il nome di Raul Jimenez del Wolverhampton ma il club inglese avrebbe rifiutato uno scambio con Aaron Ramsey, quindi c’è bisogno da parte dei bianconeri di un’offerta sostanziosa, ma quest’anno non si faranno spese folle se non ci saranno cessioni importanti.

Napoli: ultimo affondo per Boga

Il Napoli aspetta entro Ferragosto una risposta dal Sassuolo per Jeremie Boga. La proposta presentata da Giuntoli è di 25 milioni di euro più il cartellino di uno tra Ounas e Younes. Il Napoli non è disposto a spendere 40 milioni di euro e se la risposta sarà no, il ds azzurro dirà a Gattuso di rassegnarsi.

Il Manchester City insiste per Kalidou Koulibaly. Nei prossimi giorni il suo procuratore Fali Ramadani sarà di nuovo a Capri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per presentargli una nuova offerta per il difensore senegalese da 65 milioni di euro. Per il calciatore già pronto un quadriennale da 6.5 milioni di euro netti a stagione. La risposta sembra scontata: a queste cifre ADL non lo vende!

Roma: idea Cragno per la porta

Continua a tenere banco in casa Roma il capitolo portiere. Pau Lopez non convincerebbe a pieno la dirigenza giallorossa con il club che sarebbe costretto a cercare rimedio sul mercato. Salvatore Sirigu sarebbe sempre un’opzione ma, sarebbe spuntato il nome anche di Alessio Cragno. Il Cagliari valuta il proprio portiere 20 milioni ma non sarebbero da escludere contropartite che vanno da Olsen a Juan Jesus passando per il giovane Alessio Ricciardi.

L’Atalanta insegue Florenzi

L’Atalanta continua a seguire con attenzione il possibile futuro lontano da Roma di Alessandro Florenzi. Nelle prossime settimane i nerazzurri torneranno alla carica per il jolly in uscita dalla Roma, per rinforzare la rosa anche dal punto di vista dell’esperienza internazionale in vista della prossima stagione.