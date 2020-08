Calciomercato Bologna – De Silvestri sempre più vicino – Prima offerta per Supryaga

Il calciomercato Bologna sta finalmente per accogliere il primo acquisto, si tratta di un fedelissimo di Mihajlovic e cioè Lorenzo De Silvestri in uscita dal Torino, in più la società felsinea ha presentato la prima offerta ufficiale per il giovane attaccante Supryaga.

De Silvestri sta per arrivare

Il laterale destro tanto richiesto da Mihajlovic sta finalmente per arrivare a Bologna. Lorenzo De Silvestri da tempo ha dato la sua parola al tecnico serbo e nonostante sia seguito anche da altre società non cambierà idea, manca ormai pochissimo per il suo annuncio ufficiale, un acquisto che fa molto felice il tecnico che potrà riavere un suo fedelissimo oltre che calciatore esperto.

Prima offerta per Supryaga: respinta!

Il Bologna sta cercando di accontentare Mihajlovic, il quale stravede per la giovane punta Supryaga, per questo è stata presentata una prima offerta alla Dinamo Kiev proprietaria del cartellino di 8 milioni. L’offerta è stata respinta prontamente, perchè la società ucraina chiede almeno 15 milioni per il suo gioiellino, quindi Sabatini e compagnia dovranno per forza aumentare l’offerta per aver qualche possibilità di acquisto.

Skov Olsen richiesto da Besiktas e Rangers

Andreas Skov Olsen ha diversi estimatori all’estero. Tra tutti il Besiktas: la società turca avrebbe però avanzato una proposta troppo bassa rispetto a quelle che sono le richieste del Bologna, che avrebbe quindi immediatamente rispedito l’offerta al mittente. Oltre al club turco anche Glasgow Rangers e il Copenaghen avrebbero messo gli occhi sul calciatore, che può lasciare Bologna anche solo in prestito.