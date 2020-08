Calciomercato Fiorentina – Iachini chiede Fofana e Sema – Ancora speranze per Torreira

Il calciomercato Fiorentina in questi giorni gira sempre intorno al centrocampo tra il sogno Torreira e calciatori che piacciono a Iachini come Fofana dell’Udinese, mentre si fa sempre più probabile il rinnovo di prestiti tra Biraghi e Dalbert.

Iachini chiede Fofana e Sema

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha espressamente chiesto alla società di poter aver a disposizione per la prossima stagione Fofana, perchè secondo l’allenatore sarebbe la spalla ideale per giocare accanto ad Amrabat già acquistato a gennaio dal Verona.

Oltre a Fofana, Iachini sarebbe felice di avere anche un altro calciatore dell’Udinese e cioè Sema, che si è messo in ottima evidenza quest’anno con la maglia friulana.

Non tramonta l’idea Torreira anche se resta difficile

Non tramonta il sogno chiamato Lucas Torreira in viola, il calciatore per cui stravede il presidente Commisso. L’Arsenal per la prima volta ha aperto uno spiraglio, ma vuole vendere il centrocampista uruguaiano a titolo definitivo, mentre Commisso vorrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le difficoltà sono quindi ancora molte, ma molto è anche il tempo per trattare.

Si va verso il rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert

La trattativa per il prolungamento del doppio prestito di Biraghi all’Inter e di Dalbert alla Fiorentina è in via di conclusione: i due rimarranno nelle loro attuali squadre ancora per una stagione. Nonostante questo il club viola è in cerca di un altro esterno mancino, con l’obiettivo di fornire a Iachini una valida alternativa, ecco perchè si segue Sema.