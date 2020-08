F1 Live – Spostata deadline per la firma del Patto della Concordia

Un interessante articolo pubblicato dalla BBC rivela come la prima data entro cui le scuderie avrebbero dovuto indicare la loro permanenza o meno in F1 sia stata fatta slittare di una settimana. Potrebbe essere questo un modo per portare a compimento la complicata trattativa con la Mercedes, particolarmente restia a firmare al momento, a causa delle condizioni offerte da Liberty Media, giudicate poco favorevoli da Toto Wolff.

La Formula 1 ha ritardato la prima delle due scadenze per le squadre che si iscriveranno al campionato a partire dal 2021. Le squadre erano pronte per ricevere un bonus se si fossero impegnate con la F1 entro il 12 agosto, ma quel termine è stato spostato avanti di sei giorni per dare il tempo per ulteriori colloqui. La F1 ha comunicato di aver “ricevuto alcuni piccoli commenti legali finali che sono stati presi in considerazione per cui la scadenza per l’iscrizione anticipata è stata spostata al 18 agosto”. La scadenza definitiva […] rimane alla fine del mese.

Ferrari, McLaren e Williams hanno dichiarato lo scorso fine settimana […] di essere pronte ad impegnarsi per il prossimo periodo contrattuale dal 2021-25 alle condizioni attualmente offerte. Tuttavia, la Mercedes ha chiarito che ci sono ancora alcune questioni in sospeso che vuole risolvere prima di firmare. […]

Mercedes è impegnata in F1 e vuole rimanere coinvolta, ma i commenti di Wolff tradiscono l’insoddisfazione per le condizioni offerte. Gli addetti ai lavori dicono che Wolff sita spingendo per ottenere più soldi dalla F1 come un riconoscimento più equo del contributo e del ruolo della Mercedes in questo sport. Con il nuovo accordo, gli enormi bonus pagati alle grandi squadre sono stati rimossi.

Questi hanno visto la Ferrari l’anno scorso guadagnare circa 110 milioni di dollari […], la Mercedes e la Red Bull più di 70 milioni di dollari […], la McLaren circa 30 milioni di dollari […] e la Williams 10 milioni di dollari […].

Il nuovo sistema vedrà la Ferrari guadagnare 40 milioni di dollari per il suo impegno a lungo termine in questo sport come unica squadra che è stata nel campionato fin dalla sua nascita nel 1950. I motoristi riceveranno ciascuno 10 milioni di dollari […] all’anno in riconoscimento del loro sostegno a questo sport.