Film Stasera in Tv – Se sposti un posto a tavola – Trailer, Dove vederlo ed orario

Un ragazzo ed una ragazza, lui in elegante abito scuro e lei in abito nuziale, hanno appena finito di fare l’amore su uno dei tavoli nella sala in cui tra poco ci sarà il banchetto. Sono Marie ed Éric: lei lavora in una boutique di cappelli e lui fa il cuoco, si sono conosciuti casualmente sei anni prima su un treno per Avignone e hanno avuto una storia d’amore durata cinque anni. Poiché Éric non ha mai trovato il momento per chiederle di impegnarsi seriamente, Marie ha preferito lasciarlo e accettare la proposta di matrimonio di Paul, un uomo serio e affidabile che può garantirle un futuro solido. Marie tuttavia è piena di dubbi e incertezze e il giorno delle nozze finisce per fare l’amore con Éric su uno dei tavoli del ricevimento. Dovendo andare ad accogliere gli invitati, Marie lascia ad Éric il compito di rimettere sul tavolo i segnaposto con i nomi dei commensali, ma il ragazzo comincia a pensare a come andrebbero le cose seguendo quattro diverse disposizioni dei posti.