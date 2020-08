Meteo: previsioni per domani venerdì 14 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani venerdì 14 agosto 2020 ci sarà una giornata di bel tempo, con tanto sole e temperature in aumento nel Centro-Sud. Al Nord, invece, è previsto un aumento dell’instabilità su Alpi, Prealpi e le zone di pianura con locali temporali. In giornata potrebbe verificarsi qualche isolato rovescio sull’Appennino centro-settentrionale.

Nord: previsioni domani venerdì 14 agosto 2020

Domani ci sarà un generale incremento delle condizioni di instabilità con probabili locali rovesci soprattutto su Alpi, Prealpi e sulle zone di pianura a nord del fiume Po. Sul resto del settentrione prevarrà ancora il bel tempo. Temperature stabili o in leggera diminuzione.

Centro: previsioni domani venerdì 14 agosto 2020

Giornata piuttosto variabile caratterizzata da nubi alternate ad ampie schiarite, ma senza precipitazioni su tutto il Centro Italia. Isolati rovesci potrebbero verificarsi sui rilievi appenninici. Temperature stabili.

Sud e Isole: previsioni domani venerdì 14 agosto 2020

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, fatta eccezione per qualche locale annuvolamento su Puglia, Campania e sulla costa Nord-Est della Sardegna. Temperature in crescita.