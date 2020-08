Oroscopo Branko – domani venerdì 14 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 14 agosto 2020. Anche questa settimana lavorativa sta per volgere al termine e ci porta, diretti, verso il weekend di Ferragosto. Nel frattempo, scopriamo come sarà questo venerdì per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro. Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani venerdì 14 agosto 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani la tua parola d’ordine sarà: sì! Buttati in amore. Si prospetta un weekend di Ferragosto all’insegna della passione, merito della Luna che andrà a raggiungere Venere. Fai attenzione alle scenate di gelosia!

Previsioni Branko domani venerdì 14 agosto 2020: Toro

Domani sarai letteralmente goloso d’amore. Sei alle porte di un fine settimana ce si preannuncia molto intrigante, soprattutto sul fronte amoroso. Organizza qualcosa di piacevole con la persona che ami!

Oroscopo domani venerdì 14 agosto 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà in ottimo aspetto e ti renderà seducente come non mai. Sarai la star delle prossime serate, delle feste in riva al mare, dei questo Ferragosto.

Oroscopo domani venerdì 14 agosto 2020: Cancro

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovresti liberare la mente: dagli impegni quotidiani, dalle preoccupazioni di carattere pratico. Goditi il prossimo fine settimana, magari con qualcuno di molto speciale.