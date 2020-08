Oroscopo di oggi, giovedì 13 agosto 2020- Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi giovedì 13 agosto 2020. L’i inizio settimana è già volato e il weekend di Ferragosto si avvicina sempre più! Nel frattempo, sei curioso di scoprire come sarà la tua giornata? Cosa riserveranno le stelle per le prossime ore? La Luna in aspetto armonico amplificherà la già straripante indole creativa e fantasiosa dell’Acquario, mentre non sarà altrettanto benevola nei confronti dei Pesci, che potrebbero inciampare in un piccolo, ma fastidioso contrattempo. Sarà una giornata sottotono per la Vergine, ma anche per il Sagittario e il Capricorno. Vuoi saperne di più? Ecco l’oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi giovedì 13 agosto 2020: segni di fuoco

Come ci racconta l’oroscopo di oggi l’Ariete ritrova una gran voglia di divertirsi, mentre il Leone deve tenere testa a un nervosismo che non vuole concedergli tregua. Il Sagittario è decisamente fuori fase.

Oroscopo di oggi giovedì 13 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro apre le porte a un delle giornate caratterizzate da emozioni intense, la Vergine al contrario sentirà addosso il peso delle fatiche passate. Giovedì cupo e pieno di dubbi per il Capricorno.

Oroscopo di oggi giovedì 13 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi i Gemelli dovrebbero sfruttare la giornata per allargare la propria rete di contatti, la Bilancia recupera maggiore fiducia nel suo futuro professionale e non solo! L’Acquario sarà ricco di creatività, ma non deve passare troppo tempo con la testa fra le nuvole.

Oroscopo di oggi giovedì 13 agosto 2020: segni di acqua

In base all’oroscopo di oggi il Cancro è alla ricerca di più serenità in amore, lo Scorpione sta vivendo un momento magico, soprattutto sul fronte sentimentale. Occhio a qualche irritante contrattempo provocato da una Luna storta, Pesci!