Oroscopo e stile: quali sono i segni più eleganti dello zodiaco

Eleganza, stile, capacità di essere glamour: ci sono 5 segni dello zodiaco che incarnano, in particolare, queste caratteristiche e che amano prendersi cura di se stessi con quel pizzico di vanità necessaria a non passare inosservati. Per i nativi di tali segni l’eleganza si accompagna anche alla capacità di promuovere se stessi: lo stile, insomma, come mezzo per effettuare del marketing.

1)Bilancia

Primo posto ampiamente meritato per il segno della Bilancia, segno caratterizzato da una grande attenzione per lo stile, la bellezza e, soprattutto, l’armonia negli accostamenti, nelle forme, nei colori. Non esce mai di casa se non si sente a posto, ogni outfit è curato nei minimi dettagli, non per esibizionismo, ma per puro senso dello stile e della classe. Amante del gusto classico, non disdegna un piccolo particolare in stile moderno per essere ancora più chic.

2)Vergine

Il segno della vergine è caratterizzato da un’eleganza minimal, non urlata e non sottolineata con chiasso. Nel nativo del segno anche un paio di shorts può essere usato con eleganza, con ballerine e una blusa semplice dal taglio ampio e senza fronzoli. È il segno in sé ad ispirare eleganza e senso dello stile. La tendenza non riguarda solo l’abbigliamento ma, in genere, il portamento e le abitudini quotidiane, che contemplano l’esprimersi in maniera sempre molto posata e con un uso sapiente delle parole.

3)Scorpione

Il segno è elegante ma in modo sempre molto originale. Più che eleganza – che comunque il segno possiede in maniera innata – il termine esatto nel suo caso è stile, ovvero capacità di comporre gli abbinamenti in maniera innovativa ma mai in maniera inappropriata. A differenza del segno della bilancia, predilige la modernità e non disdegna l’uso di tessuti alternativi di tipo tecnologico. La sua eleganza è di tipo futuristico, il suo sguardo è sempre proiettato in avanti, la tendenza seguita è quella di una grande passione, nel vestire come nel voler lasciare una traccia di sé ovunque vada.

4)Sagittario

Elegante in maniera naturale. Sia che indossi il tacco a spillo, sia che vesta un paio di comode ballerine, il segno del Sagittario sa come non passare inosservato. È noto per il suo charme ma anche per il suo carisma. È un leader e non fa nulla per nasconderlo. Peraltro la sua capacità di farsi seguire è molto alta. Il segno è determinato e forte, ambizioso e un tantino autoritario: la sua eleganza si inquadra perfettamente in questo insieme di caratteristiche. Lo stile è un fatto sì naturale, ma anche un trampolino per il successo.

5)Pesci

Il Pesci tipico ama l’eleganza. Il suo stile è sempre molto chic: al segno piace non passare inosservato, suscitare ammirazione e un pizzico di invidia. La donna del segno si divertirà a raccontare alle amiche di aver riscosso un grande successo al matrimonio del mese scorso, mentre le altre non erano assolutamente alla sua altezza… sposa compresa! Glamour e un po’ vanitoso, il segno dei pesci esprime nell’abbigliamento la grande complessità che ha dentro. I colori, le balze delle sue gonne, il pizzo rappresentano le molteplici sfaccettature della sua personalità.