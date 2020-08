Pulire il lavandino: ecco l’ingrediente segreto

Il lavandino, che sia della cucina o del bagno, viene utilizzato molto spesso, di conseguenza può capitare che si otturi, magari a causa di residui di cibo, capelli, insomma può nascondere molta sporcizia al suo interno. Quando l’acqua non riesce a scendere bene solitamente chiamiamo l’idraulico per cercare di risolvere il problema, ma esiste un modo semplice, veloce e anche naturale ed economico per pulire il lavandino, utilizzando degli ingredienti che abbiano tutti in casa, un mix di aceto e bicarbonato. Ebbene si, utilizzando il bicarbonato con l’aceto e magari anche con qualche goccia di limone, è possibile pulire il lavandino. Questo mix è un potente rimedio naturale per disinfettare e pulire non solo il lavandino ma anche altri sanitari.

Le numerose proprietà di questi ingredienti vi permetteranno di disinfettare e di liberarvi dai cattivi odori, ma non solo. Ottimo per sbloccare le tubature. Vediamo alcuni benefici di questo curioso mix.

Aceto e bicarbonato per la pulizia del lavandino

Come prima cosa si consiglia di sbloccare le tubature. Sappiamo che i residui di cibo o di capelli possono bloccare le tubature. Non è necessario chiamare l’idraulico d’urgenza, basta un po’ di attenzione è semplice da fare anche da soli.

Questo mix vi permette anche di rimuovere i residui di detersivo e a combattere i cattivi odori. L’acqua ristagnante può causare un po’ di cattivo odore, il limone serve proprio a dare nuova vita al vostro lavandino.

Con aceto, bicarbonato e limone creerete un prodotto che vi servirà per pulire non solo il lavandino, ma tutti i sanitari, che sembreranno nuovi. Un mix ottimo anche per pulire la cucina e tanto altro. Per esempio, con un po’ del mix potrete disinfettare il pavimento.

Utilizzi del mix a base di bicarbonato aceto e limone

Con questo mix di ingredienti potete addirittura creare una trappola per le mosche e non solo. Terrà lontani insetti, zanzare e tanto altro.

Ancora, un altro utilizzo, provate a spruzzarlo su degli abiti che fate fatica a stirare, vedrete che il ferro da stiro funzionerà molto meglio sugli abiti difficoltosi da stirare.