Quali sono i segni più “alternativi”? Ecco la classifica

Essere alternativi non significa, in questo articolo, soltanto esibire i dreads e andare a vivere in Tibet per cercare se stessi come fece Brad Pitt in un celebre film. Si può essere alternativi anche in tailleur e tacchi a spillo, perché ciò che davvero conta è la predisposizione mentale nei confronti della vita.

L’anticonformismo è una scelta, talvolta molto complessa, che si riflette anche in piccole abitudini quotidiane, come quella di privilegiare la bicicletta o il monopattino (e ora ci sono anche gli incentivi) perché si ha a cuore l’ambiente, scegliere di studiare filosofia nonostante tutti (ma tutti chi, poi?) dicano che per trovare lavoro occorra studiare ingegneria. È il coraggio di essere se stessi, pensando con la propria testa e seguendo esclusivamente le proprie inclinazioni. Vediamo, allora, quali sono i segni più alternativi dello zodiaco.

1)Gemelli

Lo è, alternativo, nel senso che ama praticare l’originalità, remare controcorrente – inteso in senso letterario come sport estremo, uno dei tanti amati dal segno – vestire secondo i canoni dettati esclusivamente dal suo sentire, non adeguarsi, insomma. Specialmente per ciò che concerne gli hobby e i sentimenti. Tutto questo gli deriva dalla sua estrema leggerezza di spirito, che lo porta a elevarsi al di sopra della terra, delle sue pesantezze e della sua pragmatica richiesta di adeguarsi sempre a un ruolo. Il gemelli, libero come una farfalla, potrebbe decidere di interpretare l’alternativa in maniera originale, scegliendo di vivere in una città in India.

2)Sagittario

Altro segno alternativo, pur mantenendo sempre la sua classe e il suo stile. La sua voglia di viaggiare lo porta nei mille angoli del pianeta e da ogni luogo porterà con sé un ricordo, che sia un profumo, una spezia, un bracciale, oppure un’idea che poi puntualmente applicherà nella sua quotidianità. Aperto di mente e libero di vivere la sua vita secondo la sua personalissima impostazione, reagisce facendo spallucce alle contestazioni di chi gli fa notare, ad esempio, che “non sta bene per una donna viaggiare da sola”. Lei, donna del Sagittario, piuttosto ingaggia una guardia del corpo pur di rimanere single, se questo è il suo desiderio.

3)Acquario

Originale e alternativo in ogni aspetto della sua esistenza, l’Acquario è in grado di compiere scelte coraggiose e innovative sull’onda della sua voglia di avventura. Potrebbe decidere nel giro di una settimana di seguire il partner in Thailandia e cambiare vita, perché la routine quotidiana ha annoiato il nativo del segno. La sua leggerezza e la sua fantasia lo portano a esplorare ogni volta nuove modalità di vivere e di assaporare le emozioni. Si tratta di un segno alternativo anche nelle relazioni. Se gli piace qualcuno, non disdegna di vivere la storia lontano dai canoni tradizionali.

4)Leone

È un alternativo nel senso che non ha paura di compiere fino in fondo scelte anche coraggiose, che vadano contro quello che, comunemente, è ritenuto il senso comune. Il nativo del segno segue la sua strada e le sue inclinazioni, peraltro lo fa anche con una certa saggezza. Perché, pur andando controcorrente, le sue decisioni seguono sempre la logica e mai l’irrazionalità.