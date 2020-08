Barcellona – Bayern Monaco – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Barcellona – Bayern Monaco questa sera alle 21:00 daranno vita ad un quarto di finale della Champions League che è molto simile ad una finale. La vincente di questo match aspetterà poi una tra Manchester City e Lione in semifinale.

Barcellona – Bayern Monaco: come arrivano alla gara

Il Barcellona ha superato negli ottavi il Napoli con una strepitosa gara di ritorno, trascinato da un Messi in versione marziano. Dopo aver perso la Liga i blaugrana vogliono a tutti i costi arrivare in fondo alla Champions e vincerla, perchè non abituati ad un anno senza grossi trofei in bacheca. Se la squadra scenderà in campo con la stessa concentrazione e cattiveria agonistica messa contro il Napoli tutto sarà possibile, anche se di fronte avrà un’altra corazzata.

Il Bayern Monaco non ha avuto problemi nello sbarazzarsi del Chelsea agli ottavi avendo chiuso la pratica già prima del lock-down a Londra dove si impose per 0-3. Il ritorno si è concluso in goleada con il risultato di 4-1. I bavaresi non hanno dovuto dunque consumare molte energie fisiche e psicologiche per raggiungere i quarti e questo può essere un grosso vantaggio, senza dimenticare il valore immenso della rosa che si ritrovano.

Barcellona – Bayern Monaco: Pronostico

Il Barcellona visto contro il Napoli nonostante una buonissima gara in attacco ha dimostrato alcune lacune in difesa, che potrebbero favorire i tedeschi, maestri nel sfruttare le occasioni sotto porta. Crediamo che anche la freschezza atletica possa fare la differenza, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Barcellona – Bayern Monaco: Probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; de Jong, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Alcantara; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Barcellona – Bayern Monaco: Dove vederla in tv e streaming

Barcellona-Bayern Monaco sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky. Il match andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per gli abbonati Sky, la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco si potrà seguire in diretta streaminig su Sky GO.