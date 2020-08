Calciomercato – Affari e trattative 14 agosto – Pirlo apre alla cessione di Dybala – Napoli offerta per Reguilon – Lazio attende David Silva

Il calciomercato si infiamma proprio in prossimità del Ferragosto con affari e trattative che entrano nel vivo e altre che nascono improvvisamente come un fulmine a ciel sereno.

Pirlo apre alla cessione di Dybala

Paulo Dybala è stato il miglior attaccante della Juventus nell’ultimo periodo insieme a Cristiano Ronaldo, eppure con l’avvento di Pirlo sulla panchina bianconera la “Joya” non è ritenuto più incedibile. La Juve ha fatto capire al nuovo allenatore che quest’anno non ci saranno grossi investimenti se prima non verranno ricavati soldi da alcune cessioni e visto che Pirlo sogna il ritorno di Pogba è pronto a sacrificare Dybala davanti ad una proposta di 90-100 milioni.

Napoli: prima offerta per Reguilon

Il Napoli ha offerto 15 milioni di euro al Real Madrid per Sergio Reguilon, con i Blancos pronti a trattare ma che chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il ds azzurro Giuntoli si è assicurato il gradimento del giocatore che però non disdegnerebbe l’idea di giocare la Champions League nel caso dovesse arrivare un’offerta da un club che la disputerà nella prossima stagione.

Pressing dell’Everton di Carlo Ancelotti per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. I toffees hanno già avanzato un’offerta, non ancora i 40 milioni di euro che chiede De Laurentiis ma poco meno. Occhio però anche all’Atletico Madrid, una possibilità a cui il giocatore darebbe priorità in caso di offerta concreta.

Lazio: attesa per David Silva, ancora non è arrivata la firma

David Silva tiene in ansia la Lazio. Il 34enne centrocampista la scorsa settimana ha deciso di sposare il progetto biancoceleste, ma la firma sul triennale da 4 milioni di euro è già slittata due volte. Il fratello-manager è a Lisbona, dove lo spagnolo è in ritiro con il Manchester City per le Final Eight di Champions, e continua a far aspettare Tare e Lotito. L’imminente impegno degli inglesi contro il Lione è probabilmente la causa del rallentamento della trattativa, ma la Lazio fin quando non ci sarà il nero su bianco non è tranquilla. La Lazio ha avuto la sua parola, ora però vuole la certezza del suo arrivo e non aspetterà in eterno. Il club capitolino vuole chiudere la trattativa entro questo fine settimana.

Milan: fatta per Bakayoko

Il Milan ha trovato l’accordo economico con Bakayoko per il suo ritorno in rossonero dopo aver confermato ieri il gradimento per questa soluzione. A questo punto il club milanista e il giocatore francese attendono solo il via libera da parte del Chelsea, che adesso inizierà la trattativa ufficiale con Maldini e Massara per il ritorno a Milano del centrocampista che ha giocato l’ultima stagione tra le fila del Monaco.

Torino: Rodriguez più vicino

C’è stato l’incontro a Casa Milan tra la dirigenza dei rossoneri e il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati per il trasferimento di Ricardo Rodriguez alla corte di Marco Giampaolo, neo tecnico granata. L’affare non è ancora chiuso ma sono state ridotte le distanze economiche e l’accordo è molto vicino. All’incontro ha partecipato anche Paolo Maldini, tornato da Ibiza. Adesso il calciatore sta trattando col Toro e manca solo l’ultimo passaggio prima della fumata bianca.