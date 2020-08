Calciomercato Genoa – La società rossoblu attende Vincenzo Italiano: il tecnico dello Spezia sarà il nuovo allenatore del Grifone, ma servirà attendere il prossimo 20 agosto, o ancora meglio il 21 agosto, per apprendere ufficialmente del nuovo corso tecnico che attende il Genoa. Il tecnico, infatti, è ancora impegnato con lo Spezia nella corsa alla promozione in Serie A.

Calciomercato Genoa – Il Grifone aspetta Italiano: arrivano altre conferme

Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme dell’attesa che il Genoa vive in queste ore per ufficializzare l’arrivo di Vincenzo Italiano. L’allenatore porterà al Grifone il suo stile di gioco che ha portato risultati molto importanti nell’altro capoluogo ligure nella speranza che la squadra rossoblu viva una stagione migliore, dal punto di vista dei risultati, delle ultime due nelle quali è arrivata la salvezza all’ultima giornata. L’attesa si sta poi trasformando anche in una necessaria fase di stallo sul calciomercato. Senza il beneplacito dell’allenatore le operazioni dal punto di vista dei calciatori sono complesse da definire. E con Italiano fortemente concentrato sulla sfida playoff del suo Spezia contro il Frosinone, non sarebbe nemmeno corretto insistere e distogliere l’attenzione dell’allenatore.

Di Italiano ha parlato anche Cesare Prandelli in una intervista concessa a Il Secolo XIX e pubblicata stamattina dal quotidiano ligure. Queste le sue parole: “Da giocatore (Italiano, ndr) era curioso e faceva un sacco di domande. Si è sempre interessato e non si limitava a eseguire. Non a caso è diventato un allenatore”. Nel frattempo buone notizie sul fronte del bilancio, perché Aurelio Andreazzoli, che ancora figura a busta paga di Preziosi, ha chiesto la rescissione per accordarsi con la Juventus ed entrare nello staff di Andrea Pirlo.