Calciomercato Juventus – Nasce una clamorosa ipotesi di mercato in casa Juventus: scambiare Paulo Dybala, che chiede un rinnovo di contratto a cifre importantissime, con il Manchester United per il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha mai offerto con la maglia dei Red Devils il rendimento che si è visto a Torino.

Calciomercato Juventus – Scambio Dybala-Pogba: è più di un’ipotesi?

Al centro del discorso i complicati rinnovi di entrambi i giocatori. Dybala ha chiesto un ingaggio da 15 milioni di Euro alla Juventus, ed il club non sembra avere la possibilità di accontentarlo fino a questo punto. Il giocatore è considerato importantissimo, ma l’attuale monte ingaggi non consente uno sforzo del genere. Dall’altra parte per Pogba può essere esercitata una clausola unilaterale da parte del Manchester United, che prolungherà l’accordo dal 2021 fino al 2022. Ma ciò non equivale ad una assicurazione di permanenza del francese a Manchester, anche perché su di lui si sono mossi il PSG e il Real Madrid di Zidane.

Nella corsa a Pogba c’è anche la Juventus, vuoi per il passato comune, vuoi per i buoni rapporti con l’agente Raiola. Ma secondo quanto pubblicato dall’edizione odierna di TuttoSport, il club di Premier League avrebbe richiesto alla Juventus l’inserimento di Dybala nell’operazione, in uno scambio di portata clamorosa. Sia per la valutazione dei giocatori che per la loro importanza presente e futura nei rispettivi club. La Juventus potrebbe pensarci su, perché a differenza di quanto rilanciato nelle scorse ore, CR7 è destinato a restare e se una cessione importante ci sarà, sarà probabilmente quella de La Joya. A quel punto la possibilità di ottenere in cambio una pedina fondamentale, o una cifra enorme da reinvestire, potrebbero fare la differenza in un senso o nell’altro.