Calciomercato Napoli – Reguilon prima scelta, per Allan futuro in Inghilterra

Prosegue in maniera ininterrotta il calciomercato del Napoli, che sarà sicuramente tra le società di Serie A che cambierà di più in questa sessione estiva, visto il clima da “quasi rifondazione” vista la stagione piuttosto anomala, sommata a qualche cessione.

Reguilon primo nome

Dopo i primi contatti con il Real Madrid, il Napoli sembra fare sul serio per aggiudicarsi il terzino sinistro di proprietà dei blancos Sergio Reguilon, attualmente in prestito al Siviglia, squadra che affronterà il Manchester United in una delle semifinali di Europa League. Da alcuni giorni il DS Giuntoli ha di fatto messo il suo nome in cima alla lista delle preferenze per sostituire il lungodegente Ghoulam nel ruolo, ma vi sono alcuni problemi, come l’assenza di Champions League il prossimo anno per il Napoli che rende meno interessante l’idea di trasferirsi per lo spagnolo, unita a qualche perplessità da parte del Real Madrid che non intende cederlo a titolo definitivo tanto facilmente. Di contro il DS azzurro è riuscito a strappare la promessa di un si al giocatore ed al suo agente, mentre i prossimi giorni la trattativa dovrebbe entrare concretamente nel vivo.

Sirene inglesi per Allan

Dato in partenza da diverso tempo, il centrocampista brasiliano Allan sembra effettivamente tra i cedibili più illustri e probabili tra le fila azzurre: l’Everton allenato da Carlo Ancelotti è la squadra che più di tutte è interessata all’ex Udinese, che già era stato molto vicino al trasferimento un anno e mezzo fa, avendo presentato di fatto un offerta simile alle richieste del Napoli che parte da una base di 40 milioni, sebbene i Toffees hanno intenzione di inserire delle clausole speciali per abbassare sensibilmente la spesa, strategia non particolarmente gradita al Napoli. Sul calciatore c’è anche l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone che però appare distante visto che il calciatore ha un accordo con il club inglese da diversi giorni.