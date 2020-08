Calciomercato Sampdoria – Ritorno di fiamma in casa blucerchiata per Majid Hosseini. Il difensore centrale del Trabzonspor era stato vicino all’approdo alla Sampdoria due stagioni fa, quando il club di Ferrero arrivò ad un passo dall’acquisirlo. All’epoca la società turca decise di trattenere il giocatore perché ritenuto importante. Oggi Hosseini potrebbe finalmente arrivare in blucerchiato.

Calciomercato Sampdoria – Idea turca per la difesa: i dettagli

Il Trabzonspor, infatti, non lo ha più schierato con la regolarità con cui avveniva in passato, e il giocatore vorrebbe una nuova esperienza nella quale recuperare fiducia, e magari fare un salto in avanti nella propria carriera. La Sampdoria vede in Hosseini la prima alternativa ad Omar Colley, qualora quest’ultimo dovesse partire per la Premier League, dove ci sono diversi club che lo seguono regolarmente. In quel caso la Samp potrebbe reinvestire una parte dei soldi incassati per la cessione di Colley nell’acquisto del suo sostituto.

Al momento la valutazione del Trabzonspor per Hosseini è di circa 5 milioni di Euro. Una cifra che viene ritenuta elevata dalla Samp, che vorrebbe prenderlo per qualcosa in meno. Il giocatore nell’ultima stagione ha raccolto 16 presenze e 1 rete con la maglia del Trabzonspor in campionato, e 8 presenze in Europa League tra qualificazioni e fase a gironi. La scadenza del suo contratto nel 2021, e come detto il suo non essere più titolare fisso nella sua squadra, sono entrambi fattori che fanno pensare che il giocatore possa lasciare il suo club. Da verificare se lo farà per arrivare alla Sampdoria, anche perché il giocatore cercherà un posto da titolare per non perdere la maglia della nazionale iraniana (vedi foto, ndr).