Calciomercato Torino – Rodriguez arriva – Si prova per Sepe – Linetty, la Sampdoria non fa sconti

Il calciomercato Torino ha mosso il suo primo passo, è infatti stato definito l’accordo con il Milan che porterà in granata il terzino Rodriguez. Si prova la strada Sepe per sostituire Sirigu, mentre Linetty è ancora in fase di stallo perchè la Sampdoria non vuole fare sconti.

Fatta per Rodriguez

Affare fatto tra Milan e Torino per il passaggio di Ricardo Rodriguez in granata. Il giocatore ha infatti trovato l’accordo con il club di Urbano Cairo sulla base di poco più di 1,5 milioni di euro a stagione. Ai rossoneri andranno invece 3 milioni più bonus. Giampaolo può così abbracciare il suo primo innesto, anche se il tecnico preme per avere i centrocampisti.

Sepe per Sirigu? Strada molto in salita, ma il Toro ci prova

In casa granata continua a tenere banco anche la questione portiere. Salvatore Sirigu, dopo 3 stagioni di altissimo livello, potrebbe decidere di guardarsi attorno e lasciare il Toro. Davide Vagnati è quindi a caccia di un eventuale sostituto e il primo nome sarebbe sempre quello del portiere del Parma Luigi Sepe, che sarebbe anche il più conveniente a livello economico, viste le richieste molto alte per Meret, Cragno e Radu. Vagnati avrebbe già incontrato l’entourage di Sepe, e per convincere il club emiliano a cederlo potrebbero bastare 4,5 milioni di euro, anche se l’estremo difensore napoletano si trova benissimo in Emilia ed anche il Parma non sembra tanto convinto di cederlo.

Linetty: la Sampdoria non fa sconti

Il centrocampista polacco della Sampdoria Karol Linetty è uno dei primi obiettivi del Toro per questa sessione di mercato, ma la trattativa sembra essere tutt’altro che agevole per i granata. La differenza che balla tra l’offerta del Toro e la richiesta dei blucerchiati è infatti di 5 milioni, visto che, la richiesta della Samp è sempre di circa 12 milioni di euro, mentre l’offerta del Toro sarebbe ferma a 7 milioni di euro. Il club di Ferrero, nonostante il contratto di Linetty sia in scadenza nel 2021, si fa forte dell’interesse di alcuni club esteri, in particolare tedeschi, sul centrocampista, oltre a quello della Fiorentina e delle romane. Se il Toro vorrà regalare Linetty a Giampaolo è probabile quindi che dovrà alzare l’offerta.