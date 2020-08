Come Sorelle, settima puntata – Anticipazioni 19 agosto

Come Sorelle ritorna conla settima puntata il 19 agosto 2020, come sempre nella prima serata di Canale 5. Siamo arrivati al penultimo episodio della serie tv turca e le tensioni saranno alle stelle. Che cosa succederà ai protagonisti?

Abbiamo lasciato Kenan e Deren in una situazione di stallo. Lei ha deciso di chiudere i ponti con l’uomo di cui è innamorata. Cahide invece ha potuto riabbracciare le figlie. Le anticipazioni di Come Sorelle della settima puntata ci rivelano che la donna verrà incastrata ancora una volta dal cognato.

Dove siamo rimasti

Nella sesta puntata di Come Sorelle, Cahide elabora un piano per liberarsi una volta per tutte del perfido Cemal. Dovrà chiedere aiuto alla sua ex compagna di cella, ma c’è ancora qualcosa che non ha valutato. Intanto la donna ha il suo bel da fare anche per quanto riguarda le figlie. Solo Ipek si è dimostrata disponibile ad accoglierla, mentre le altre due ragazze la guardano con sospetto. La madre di contro non può dire la verità su quanto è accaduto la notte del delitto del loro padre.

Come Sorelle, settima puntata – Anticipazioni e trama

Cemal riuscirà ancora una volta a mettere Cahide in un angolo: rivelerà alla Polizia il luogo in cui si trova nascosta l’auto di Tekin. Così ne approfitterà per chiederle ancora una volta di sposarlo e le ricorderà che al suo rifiuto corrisponderanno brutti guai per le tre figlie. Intanto, Sinan scopre che le ragazze hanno ucciso Tekin e Ipek entra in crisi. Il figlio di Malik deciderà di consegnarle alla Polizia? A sorpresa, Sinan deciderà di scomparire senza dire una parola. Ipek, Deren e Azra però temeranno il peggio quando la Polizia si presenterà alla tenuta.

Le anticipazioni di Come Sorelle ci rivelano anche qualcosa di più sul piano di Cahide. La donna fingerà di accettare di sposare Cemal solo per provocare un incidente durante il tragitto verso il municipio. Cahide infatti attaccherà Cemal facendogli perdere il controllo dell’auto, che cadrà in mare. Solo che sarà lui ad emergere dalle acque, mentre la donna scomparirà nel nulla.