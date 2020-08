Fornite eliminato dall’App Store: ecco perchè

Da diverse ore i fans del popolare videogioco Fortnite lo avranno notato: il titolo sviluppato da Epic che ha ridefinito e probabilmente reso iconico il genere battle royale, non è più disponibile sull’App Store di Apple, rendendo così di fatto impossibile scaricarlo per dispositivi come Iphone e Ipad.

Violate delle normative

Il motivo di questa decisione piuttosto clamorosa è presto detto: diverse ore addietro Epic ha deciso di organizzare dei saldi per quanto riguarda l’oggettistica di gioco, potendo acquistare con lo sconto del 20 % un qualsiasi tipo di bundle, ma per fare ciò la casa produttrice ha inserito un link esterno che rimandava al sito di Epic senza “passare” per la Apple, bypassando così la commissione con la casa di Cupertino, che è del 30 %.

La mossa, com’era prevedibile non è stata affatto gradita dalla casa della mela morsicata che in breve tempo ha rimosso il gioco dal proprio store. Il tutto è stato confermato da una nota ufficiale da parte di Apple che riporta:

“Epic ha abilitato una funzione nella sua app che non è stata revisionata o approvata da Apple e lo ha fatto con il preciso scopo di violare le linee guida dell’App Store riguardo i pagamenti in-app. La Epic ha liberamente accettato i termini e le linee guida dell’App Store e siamo lieti che abbiano costruito un giro d’affari di successo sull’App Store. Il fatto che i loro interessi ora li portino a spingere per condizioni speciali non cambia il fatto che tali linee guida creino un campo da gioco equo per tutti gli sviluppatori e rendano il negozio sicuro per tutti gli utenti“. In sostanza il messaggio è chiaro, puoi essere potente quanto vuoi ma devi rispettare gli accordi pattuiti.

Reazioni

Si tratta di un brutto stop per Epic che probabilmente ha sottovalutato il tipo di reazione da parte di Apple: anche qualora riuscisse a risolvere in breve tempo la cosa, facendo ritornare il gioco disponibile al download (per chi lo ha già installato potrà continuare a giocarci ma senza ricevere gli aggiornamenti fintanto che la situazione non sarà risolta), è evidente che andrà incontro a una perdita economica non indifferente.