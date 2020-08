Maria De Filippi nozze d'argento

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più discusse nel mondo dello spettacolo, grazie alla loro dedizione verso il lavoro e la loro abilità nell’intrattenere. La coppia in questi giorni festeggerà le nozze d’argento, raggiungendo così un altro obiettivo di vita insieme.

Il legame che li unisce è profondo, anche se Maurizio Costanzo in vacanza, non intende ascoltare molto le raccomandazioni della moglie che si preoccupa per lui e per la sua salute. Ciò nonostante, la conduttrice parla di un uomo dedito al suo lavoro che l’ha contagiata fin da subito facendo della televisione la sua passione.

Maria De Filippi e le nozze d’argento

Il 28 Agosto è la data del loro anniversario di matrimonio e Maria De Filippi sembra essere davvero felice festeggiando così le sue nozze d’argento, nel settimanale Gente infatti ne parla così: “un traguardo bellissimo. E confesso: in 25 anni non ho mai pensato di lasciarlo, neanche con tutti i suoi difetti”. Ammette di essere preoccupa per il marito che, in vacanza al mare nella località di Ansedonia, non intende idratarsi nel modo giusto nonostante le temperature alte.

Le dolci parole continuano ancora:” è stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore”. Un amore che prescinde il tempo e che, a lungo andare, anziché allontanarli li unisce ancora di più, grazie anche alla passione che Costanzo ha sempre dedicato al proprio lavoro che, ha rivoluzionato la vita della presentatrice.

Maurizio Costanzo malato di lavoro

È così che lo descrive la moglie, un uomo che fin dalla loro conoscenza è innamorato della televisione, afferma: “posso dirti che è stato lui ha trasmettermi la passione incondizionata per il lavoro: mi ha contagiato. Quando l’ho conosciuto lavorava come un matto, senza orari. Era ed è rimasto proprio malato di lavoro”. Confessa che non ha avuto molto scelta, tutto il tempo e le sue forze erano, e sono, indirizzate a questa immensa passione che ha finito per contagiare anche lei.

Maria De Filippi non si sarebbe mai divisa dal marito e così, ha deciso di buttarsi in ciò che riempiva le giornate di Costanzo e se ne innamorò a sua volta. Come possiamo capire dalle sue parole:” Ho scelto di farmi contagiare e ne sono felice. […] La televisione però è la mia vita: non lavoro per comprarmi la casa, lavoro per passione”. Sembra quindi che, il mondo della televisione sia per la coppia più un bisogno umano che un’occupazione lavorativa.